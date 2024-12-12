Мбаппе победил! Дело о причастности звезды «Реала» к изнасилованию в Швеции закрыто
Утро 12 декабря началось для нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с хорошей новости: расследование дела по подозрению француза в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств в Швеции закрыто. Теперь футболист и его поклонники могут выдохнуть.
Заявление прокуратуры
Причина сворачивания расследования — отсутствие доказательств. Об этом сообщила прокурор Марина Чиракова, возглавлявшая предварительное следствие.
«В ходе расследования было выявлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании, и два случая сексуальных домогательств, но, по нашей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего продолжения, и поэтому расследование закрыто. Указанному лицу не предъявлено подозрение в совершении преступления», — цитирует ее пресс-служба прокуратуры Швеции.
А что вообще было?
14 октября газеты Aftonbladet и Expressen вышли с инсайдами о том, что в Швеции начали расследование по делу об изнасиловании после визита Мбаппе в Стокгольм. По информации местных СМИ, Килиан вместе с компанией друзей прибыл в столицу во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Он посетил ресторан и ночной клуб, а на следующий день улетел домой.
Полиция прибыла в отель, где останавливался француз, для расследования инцидента. По данным TV4 News, пострадавшая девушка обратилась за медицинской помощью и обвинила Мбаппе в изнасиловании. Футболист и его представители все отрицали. При этом, по версии L'Equipe, у Килиана начались ментальные проблемы на фоне скандала.
Однако в своем недавнем интервью форвард признался, что его происходящее совершенно не беспокоило. Он не получал никаких повесток и узнавал новости из прессы, как и все остальные.
«Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участия. Это просто непонимание. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — приводит слова Мбаппе Canal+.
Как Мбаппе выступает за «Реал»
25-летний нападающий перешел в мадридский клуб в летнее трансферное окно из «ПСЖ». Всего француз сыграл за «Реал» 21 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.
Во вторник, 10 декабря, Килиан отличился в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). И этим забитым мячом он вписал свое имя в историю. Во-первых, он сравнялся с соотечественником Тьерри Анри по числу голов в ЛЧ без учета квалификационных матчей — 50. Во-вторых, француз стал вторым самым молодым игроком (25 лет и 356 дней), достигшим этой отметки. Первый — Лео Месси (24 года и 284 дня), установивший рекорд в 2012-м в период выступления за «Барсу».
В той же игре форвард получил травму и покинул поле в первом тайме. По данным Marca, в ближайшее время он пройдет обследование. После этого в клубе поймут степень повреждения. Предварительно, у Мбаппе проблемы с задней поверхностью левого бедра.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38-17
|34
|
2
|Наполи
|15
|10
|2
|3
|21-10
|32
|
3
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28-10
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30-17
|31
|
6
|Ювентус
|15
|6
|9
|0
|24-10
|27
|
7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20-18
|22
|
9
|Удинезе
|15
|6
|2
|7
|18-22
|20
|
10
|Эмполи
|15
|4
|7
|4
|14-15
|19
|
11
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|
12
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16-20
|16
|
13
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
14
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-25
|14
|
16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8-26
|13
|
17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
18
|Верона
|15
|4
|0
|11
|18-37
|12
|
19
|Монца
|15
|1
|7
|7
|13-19
|10
|
20
|Венеция
|15
|2
|3
|10
|13-27
|9
|13.12
|22:45
|
Эмполи – Торино
|- : -
|14.12
|17:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|14.12
|20:00
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|14.12
|22:45
|
Ювентус – Венеция
|- : -
|15.12
|14:30
|
Лечче – Монца
|- : -
|15.12
|17:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|15.12
|17:00
|
Парма – Верона
|- : -
|15.12
|20:00
|
Комо – Рома
|- : -
|15.12
|22:45
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|14
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|11
|1
|3