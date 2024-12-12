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Мбаппе победил! Дело о причастности звезды «Реала» к изнасилованию в Швеции закрыто

Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу Мбаппе об изнасиловании
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболист «Реала» Килиан Мбаппе
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Теперь можно сосредоточиться на футболе.

Утро 12 декабря началось для нападающего «Реала» Килиана Мбаппе с хорошей новости: расследование дела по подозрению француза в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств в Швеции закрыто. Теперь футболист и его поклонники могут выдохнуть.

Заявление прокуратуры

Причина сворачивания расследования — отсутствие доказательств. Об этом сообщила прокурор Марина Чиракова, возглавлявшая предварительное следствие.

«В ходе расследования было выявлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании, и два случая сексуальных домогательств, но, по нашей оценке, доказательств недостаточно для дальнейшего продолжения, и поэтому расследование закрыто. Указанному лицу не предъявлено подозрение в совершении преступления», — цитирует ее пресс-служба прокуратуры Швеции.

Килиан Мбаппе. «Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси

А что вообще было?

14 октября газеты Aftonbladet и Expressen вышли с инсайдами о том, что в Швеции начали расследование по делу об изнасиловании после визита Мбаппе в Стокгольм. По информации местных СМИ, Килиан вместе с компанией друзей прибыл в столицу во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Он посетил ресторан и ночной клуб, а на следующий день улетел домой.

Полиция прибыла в отель, где останавливался француз, для расследования инцидента. По данным TV4 News, пострадавшая девушка обратилась за медицинской помощью и обвинила Мбаппе в изнасиловании. Футболист и его представители все отрицали. При этом, по версии L'Equipe, у Килиана начались ментальные проблемы на фоне скандала.

Однако в своем недавнем интервью форвард признался, что его происходящее совершенно не беспокоило. Он не получал никаких повесток и узнавал новости из прессы, как и все остальные.

«Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участия. Это просто непонимание. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — приводит слова Мбаппе Canal+.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе
Фото Reuters

Как Мбаппе выступает за «Реал»

25-летний нападающий перешел в мадридский клуб в летнее трансферное окно из «ПСЖ». Всего француз сыграл за «Реал» 21 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

Во вторник, 10 декабря, Килиан отличился в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). И этим забитым мячом он вписал свое имя в историю. Во-первых, он сравнялся с соотечественником Тьерри Анри по числу голов в ЛЧ без учета квалификационных матчей — 50. Во-вторых, француз стал вторым самым молодым игроком (25 лет и 356 дней), достигшим этой отметки. Первый — Лео Месси (24 года и 284 дня), установивший рекорд в 2012-м в период выступления за «Барсу».

В той же игре форвард получил травму и покинул поле в первом тайме. По данным Marca, в ближайшее время он пройдет обследование. После этого в клубе поймут степень повреждения. Предварительно, у Мбаппе проблемы с задней поверхностью левого бедра.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
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 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 15 6 2 7 18-22 20
10
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
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 Рома 15 4 4 7 18-21 16
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 Торино 15 4 4 7 16-20 16
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 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
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