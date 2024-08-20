За кем из экс-звезд РПЛ следить в Италии? Ваноли ярко дебютировал в серии А, Сазонов остается в «Торино»

Георгий Кудинов — о старте чемпионата Италии.

В чемпионате Италии, который стартовал 17 августа, отгремел первый тур, растянувшийся на три дня. Самое громкое поражение потерпел «Наполи» хваленого Антонио Конте, сенсационно проигравший «Вероне» 0:3. Очень ярко начала чемпионат «Аталанта» неугомонного Джан Пьеро Гасперини: она разгромила в гостях «Лечче» 4:0. Ну и, безусловно, достойно дебютировал в роли главного тренера «Ювентуса» амбициозный Тиагу Мотта, победивший в Турине новичка «Комо» 3:0. Разочаровали на старте оба миланских гранда, сыгравшие вничью с середняками...

Впрочем, хватит пока в целом о ведущих клубах Италии, о которых будет еще немало времени поговорить. Давайте лучше перейдем на личности и вспомним, кто из игроков нынешней серии А памятен в привязке к клубам РПЛ. Не сказать, что таких персонажей много, но они же есть!

Правда, вот собственно россиян в серии А нет. Алексей Миранчук перебрался из «Аталанты» в американскую «Атланту», а вышедшая в серию А «Венеция» отпустила с миром в свободное плавание Дениса Черышева. Да, остался в римском «Лацио» русский по матери голкипер Иван Проведель, но гражданство-то у него от рождения итальянское.

Паоло Ваноли. Фото AFP

Единственный клубный тренер, имевший отношение к РПЛ — это обладатель Кубка России Паоло Ваноли. Дебют экс-тренера «Спартака» в серии А можно считать достойным, ведь ничья 2:2 на «Сан-Сиро» против «Милана» — хороший результат для середняка. В этом матче на 88-й минуте появился экс-динамовец, грузинский защитник Саба Сазонов, которого «Торино», похоже, решил не отдавать в аренду. Добавлю, что в рядах туринцев довольно ярко сыграл сербский полузащитник Иван Илич, которого все лето безуспешно сватали в «Зенит».

В составе разочаровавшего «Наполи» получил травму другой грузинский игрок, выступавший в РПЛ — Хвича Кварацхелия. Из-за травм не вышли на поле в составе «Пармы» защитник Осорио и полузащитник Эрнани. И венесуэлец, и бразилец, как мы помним, выступали когда-то за «Зенит».

Хвича Кварацхелия получил травму в первом туре серии А. Фото Global Look Press

Зато сразу два футболиста, знакомых нам по чемпионату России, отметились в стартовых составах матча «Болонья» — «Удинезе»: экс-динамовский хорват Моро сыграл против бывшего игрока ЦСКА, словенского защитника Бийола.

Знакомый нам по «Спартаку» Массимо Карреры хорват Пашалич вышел в стартовом составе «Аталанты» в битве против «Лечче». А вот узбекский экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов остался в запасе «Ромы» в ничейном матче против «Кальяри».

Ну а еще был такой норвежец Бохинен, выступавший в ЦСКА. Сейчас он числится в «Дженоа» и на игру с «Интером» попал в заявку. А напоследок два слова про сына нынешнего главного тренера «Спартака». Голкипер Филип Станкович перешел этим летом на правах аренды из «Интера» в «Венецию». В матче против «Лацио» он остался на скамейке.

Возможен ли какой-то прямой переход из клуба РПЛ в серию А до 30 августа? До закрытия летнего трансферного окна в Италии осталось еще 10 дней. А в итальянских СМИ фигурировали, скажем, кандидатуры Митая из «Локомотива» и Тюкавина из «Динамо». Сомневаюсь, что сделки осуществятся, хотя за Митаем в Италии точно следят весьма пристально.

Также в поле зрения клубов серии А находится Наир Тикнизян. То, что он так и не дождался предложения этим летом, — результат полученной травмы и вылета из основного состава «Локомотива». Однако Наир все равно остается на карандаше у двух-трех клубов серии А. Не удивлюсь, если на фоне предстоящих осенних матчей сборной Армении интерес к нему в Европе возрастет.