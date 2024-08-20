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Сегодня, 17:30

За кем из экс-звезд РПЛ следить в Италии? Ваноли ярко дебютировал в серии А, Сазонов остается в «Торино»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Паоло Ваноли, Хвича Кварацхелия, Саба Сазонов.
Фото Global Look Press
Георгий Кудинов — о старте чемпионата Италии.

В чемпионате Италии, который стартовал 17 августа, отгремел первый тур, растянувшийся на три дня. Самое громкое поражение потерпел «Наполи» хваленого Антонио Конте, сенсационно проигравший «Вероне» 0:3. Очень ярко начала чемпионат «Аталанта» неугомонного Джан Пьеро Гасперини: она разгромила в гостях «Лечче» 4:0. Ну и, безусловно, достойно дебютировал в роли главного тренера «Ювентуса» амбициозный Тиагу Мотта, победивший в Турине новичка «Комо» 3:0. Разочаровали на старте оба миланских гранда, сыгравшие вничью с середняками...

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Впрочем, хватит пока в целом о ведущих клубах Италии, о которых будет еще немало времени поговорить. Давайте лучше перейдем на личности и вспомним, кто из игроков нынешней серии А памятен в привязке к клубам РПЛ. Не сказать, что таких персонажей много, но они же есть!

Правда, вот собственно россиян в серии А нет. Алексей Миранчук перебрался из «Аталанты» в американскую «Атланту», а вышедшая в серию А «Венеция» отпустила с миром в свободное плавание Дениса Черышева. Да, остался в римском «Лацио» русский по матери голкипер Иван Проведель, но гражданство-то у него от рождения итальянское.

Паоло Ваноли.
Фото AFP

Единственный клубный тренер, имевший отношение к РПЛ — это обладатель Кубка России Паоло Ваноли. Дебют экс-тренера «Спартака» в серии А можно считать достойным, ведь ничья 2:2 на «Сан-Сиро» против «Милана» — хороший результат для середняка. В этом матче на 88-й минуте появился экс-динамовец, грузинский защитник Саба Сазонов, которого «Торино», похоже, решил не отдавать в аренду. Добавлю, что в рядах туринцев довольно ярко сыграл сербский полузащитник Иван Илич, которого все лето безуспешно сватали в «Зенит».

В составе разочаровавшего «Наполи» получил травму другой грузинский игрок, выступавший в РПЛ — Хвича Кварацхелия. Из-за травм не вышли на поле в составе «Пармы» защитник Осорио и полузащитник Эрнани. И венесуэлец, и бразилец, как мы помним, выступали когда-то за «Зенит».

Хвича Кварацхелия получил травму в первом туре серии А.
Фото Global Look Press

Зато сразу два футболиста, знакомых нам по чемпионату России, отметились в стартовых составах матча «Болонья» — «Удинезе»: экс-динамовский хорват Моро сыграл против бывшего игрока ЦСКА, словенского защитника Бийола.

Знакомый нам по «Спартаку» Массимо Карреры хорват Пашалич вышел в стартовом составе «Аталанты» в битве против «Лечче». А вот узбекский экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов остался в запасе «Ромы» в ничейном матче против «Кальяри».

Ну а еще был такой норвежец Бохинен, выступавший в ЦСКА. Сейчас он числится в «Дженоа» и на игру с «Интером» попал в заявку. А напоследок два слова про сына нынешнего главного тренера «Спартака». Голкипер Филип Станкович перешел этим летом на правах аренды из «Интера» в «Венецию». В матче против «Лацио» он остался на скамейке.

Хвича Кварацхелия. «Хвича может стать «десяткой» при Конте». Итальянский журналист — о Спаллетти, «Наполи» и сборной

Возможен ли какой-то прямой переход из клуба РПЛ в серию А до 30 августа? До закрытия летнего трансферного окна в Италии осталось еще 10 дней. А в итальянских СМИ фигурировали, скажем, кандидатуры Митая из «Локомотива» и Тюкавина из «Динамо». Сомневаюсь, что сделки осуществятся, хотя за Митаем в Италии точно следят весьма пристально.

Также в поле зрения клубов серии А находится Наир Тикнизян. То, что он так и не дождался предложения этим летом, — результат полученной травмы и вылета из основного состава «Локомотива». Однако Наир все равно остается на карандаше у двух-трех клубов серии А. Не удивлюсь, если на фоне предстоящих осенних матчей сборной Армении интерес к нему в Европе возрастет.

Денис Черышев
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Паоло Ваноли
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Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
2
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
3
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лацио 1 1 0 0 3-1 3
5
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
6
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
7
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
8
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
9
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
10
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
11
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
12
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
13
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
14
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
15
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
16
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 - : -
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 - : -
24.08 21:45
Интер – Лечче
 - : -
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 - : -
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Г
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Паулу Ацци

Паулу Ацци

Кальяри

 1 0 1
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