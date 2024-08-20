За кем из экс-звезд РПЛ следить в Италии? Ваноли ярко дебютировал в серии А, Сазонов остается в «Торино»
В чемпионате Италии, который стартовал 17 августа, отгремел первый тур, растянувшийся на три дня. Самое громкое поражение потерпел «Наполи» хваленого Антонио Конте, сенсационно проигравший «Вероне» 0:3. Очень ярко начала чемпионат «Аталанта» неугомонного Джан Пьеро Гасперини: она разгромила в гостях «Лечче» 4:0. Ну и, безусловно, достойно дебютировал в роли главного тренера «Ювентуса» амбициозный Тиагу Мотта, победивший в Турине новичка «Комо» 3:0. Разочаровали на старте оба миланских гранда, сыгравшие вничью с середняками...
Впрочем, хватит пока в целом о ведущих клубах Италии, о которых будет еще немало времени поговорить. Давайте лучше перейдем на личности и вспомним, кто из игроков нынешней серии А памятен в привязке к клубам РПЛ. Не сказать, что таких персонажей много, но они же есть!
Правда, вот собственно россиян в серии А нет. Алексей Миранчук перебрался из «Аталанты» в американскую «Атланту», а вышедшая в серию А «Венеция» отпустила с миром в свободное плавание Дениса Черышева. Да, остался в римском «Лацио» русский по матери голкипер Иван Проведель, но гражданство-то у него от рождения итальянское.
Единственный клубный тренер, имевший отношение к РПЛ — это обладатель Кубка России Паоло Ваноли. Дебют экс-тренера «Спартака» в серии А можно считать достойным, ведь ничья 2:2 на «Сан-Сиро» против «Милана» — хороший результат для середняка. В этом матче на 88-й минуте появился экс-динамовец, грузинский защитник Саба Сазонов, которого «Торино», похоже, решил не отдавать в аренду. Добавлю, что в рядах туринцев довольно ярко сыграл сербский полузащитник Иван Илич, которого все лето безуспешно сватали в «Зенит».
В составе разочаровавшего «Наполи» получил травму другой грузинский игрок, выступавший в РПЛ — Хвича Кварацхелия. Из-за травм не вышли на поле в составе «Пармы» защитник Осорио и полузащитник Эрнани. И венесуэлец, и бразилец, как мы помним, выступали когда-то за «Зенит».
Зато сразу два футболиста, знакомых нам по чемпионату России, отметились в стартовых составах матча «Болонья» — «Удинезе»: экс-динамовский хорват Моро сыграл против бывшего игрока ЦСКА, словенского защитника Бийола.
Знакомый нам по «Спартаку» Массимо Карреры хорват Пашалич вышел в стартовом составе «Аталанты» в битве против «Лечче». А вот узбекский экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов остался в запасе «Ромы» в ничейном матче против «Кальяри».
Ну а еще был такой норвежец Бохинен, выступавший в ЦСКА. Сейчас он числится в «Дженоа» и на игру с «Интером» попал в заявку. А напоследок два слова про сына нынешнего главного тренера «Спартака». Голкипер Филип Станкович перешел этим летом на правах аренды из «Интера» в «Венецию». В матче против «Лацио» он остался на скамейке.
Возможен ли какой-то прямой переход из клуба РПЛ в серию А до 30 августа? До закрытия летнего трансферного окна в Италии осталось еще 10 дней. А в итальянских СМИ фигурировали, скажем, кандидатуры Митая из «Локомотива» и Тюкавина из «Динамо». Сомневаюсь, что сделки осуществятся, хотя за Митаем в Италии точно следят весьма пристально.
Также в поле зрения клубов серии А находится Наир Тикнизян. То, что он так и не дождался предложения этим летом, — результат полученной травмы и вылета из основного состава «Локомотива». Однако Наир все равно остается на карандаше у двух-трех клубов серии А. Не удивлюсь, если на фоне предстоящих осенних матчей сборной Армении интерес к нему в Европе возрастет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
15
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|- : -
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|- : -
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Паулу Ацци
Кальяри
|1
|0
|1