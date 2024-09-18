Де Росси уволен из «Ромы»! Клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата Италии
Что случилось?
41-летний тренер «Ромы» Даниэле Де Росси отправлен в отставку после неудачного старта сезона. Команда не одержала ни одной победы в чемпионате Италии с начала турнира, трижды сыграв вничью и один раз уступив. В серии А «Рома» занимает только 16-е место.
«Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный нам путь — с учетом того, что сезон еще находится на ранней стадии. Сердечно благодарим Даниэле за всю работу, которую он с большим энтузиазмом и самоотдачей проделал за последние месяцы. Наш клуб всегда будет для него домом», — так тепло клуб попрощался с тренером.
Де Росси успешно заменил Моуринью
Итальянец пришел в «Рому» в январе, возглавив клуб после внезапной отставки Жозе Моуринью. Римляне попрощались с португальцем некрасиво — тот сильно расстроился и считал решение руководства клуба несправедливым.
Однако Де Росси сделал все, чтобы смена тренера прошла как можно более гладко для команды. «Рома» победила в первом матче, а в стартовых 10 встречах с новым наставником в серии А уступила только один раз. Хорошая игра помогла не только улучшить результаты в таблице чемпионата, но и пройти дальше в Лиге Европы.
По итогам сезона-2023/24 «Рома» заняла шестое место в серии А, квалифицировавшись в еврокубки. Кроме того, в Лиге Европы римляне добрались до полуфинала, уступив лишь «Байеру» по итогам двух противостояний.
Но старт нового сезона не задался. «Рома» потерпела поражение от «Эмполи» и сыграла вничью с «Кальяри», «Ювентусом» и «Дженоа». Потеря очков в матче с генуэзцами стала для боссов римлян последней каплей.
Кто вместо?
Конкретное имя преемника пока не называется. Однако итальянская пресса уже гадает, кто придет в «Рому» на смену Де Росси. Среди кандидатов присутствуют имена Томаса Тухеля, Эдина Терзича, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Игоря Тюдора, Ивана Юрича, Пауло Соузы и других тренеров, не занятых в клубах и сборных на данный момент.
Впрочем, долго гадать болельщикам «Ромы», скорее всего, не придется. Римляне умеют удивлять и действовать быстро, как это уже было с самим Де Росси и уходом Моуринью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|
3
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-0
|8
|
5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
7
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|
12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1-6
|4
|
14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-6
|2
|
20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|- : -
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Мандела Кейта
Парма
|1
|0
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|2
|0
|0