Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Даты сезона серии А, старт и последний тур
123-й сезон итальянской серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартовал в субботу, 17 августа. Чемпионат завершится 25 мая. Игры первого тура — с 17 по 19 августа. Заключительный тур запланирован на 25 мая 2025 года.
Все команды — участницы чемпионата Италии
В турнире принимают участие 20 клубов.
По итогам сезона-2023/24 в серию B выбыли клубы «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли «Парма», «Комо» и «Венеция».
-
«Аталанта»
-
«Болонья»
-
«Венеция»
-
«Верона»
-
«Дженоа»
-
«Интер»
-
«Кальяри»
-
«Комо»
-
«Лацио»
-
«Лечче»
-
«Милан»
-
«Монца»
-
«Наполи»
-
«Парма»
-
«Рома»
-
«Торино»
-
«Удинезе»
-
«Фиорентина»
-
«Эмполи»
-
«Ювентус»
Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне
Чемпионом Италии в сезоне-2023/24 стал «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.
Италия получила дополнительный слот в еврокубках с учетом успешного выступления клубов в евросезоне-2023/24 — за счет попадания в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА. Таким образом, в Лиге чемпионов выступят пять итальянских команд.
В общей сложности Италию в еврокубках могли представить девять клубов, если бы «Фиорентина» победила «Олимпиакос» в финале Лиги конференций и за счет этого попала в Лигу Европы. Однако «фиалки» потерпели поражение и оказались в Лиге конференций, не пропустив в этот турнир занявшее девятое место в чемпионате «Торино». В итоге Италию в еврокубках представят восемь команд.
Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья».
Лига Европы: «Рома», «Лацио».
Лига конференций: «Фиорентина».
Кто фаворит чемпионата Италии
Главным претендентом на победу в чемпионате Италии-2024/25 букмекеры считают действующего чемпиона — «Интер». Коэффициент на успех этого миланского клуба перед стартом серии А — 1,7.
Вторым кандидатом на скудетто считается «Ювентус» — 5,0, третьим претендентом на титул аналитики считают «Милан» — 7,50.
Российские футболисты в серии А
За все время в чемпионате Италии выступали 10 российских футболистов. Последним из них стал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В летнее трансферное окно россиянин перешел в клуб МЛС — «Атланту».
В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах бергамасков во всех турнирах, отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами, стал победителем Лиги Европы. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 передач).
В составе клубов серии А на сезон-2024/25 нет ни одного россиянина.
Расписание 1-го тура чемпионата Италии
17 августа, суббота
19:30. «Дженоа» — «Интер»
19:30. «Парма» — «Фиорентина»
21:45. «Милан» — «Торино»
21:45. «Эмполи» — «Монца»
18 августа, воскресенье
19:30. «Болонья» — «Удинезе»
19:30. «Верона» — «Наполи»
21:45. «Кальяри» — «Рома»
21:45. «Лацио» — «Венеция»
19 августа, понедельник
19:30. «Лечче» — «Аталанта»
21:45. «Ювентус» — «Комо»
Полный календарь матчей чемпионата Италии и турнирная таблица доступны в актуальном виде на нашем сайте.
Где смотреть трансляции итальянской серии А
Каналы холдинга «Матч ТВ» будут эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Удинезе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|3 : 0
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
|Г
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Ботонд Балог
Парма
|1
|0
|1