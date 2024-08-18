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Сегодня, 21:45

Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Официальный мяч чемпионата Италии по футболу
Официальный мяч чемпионата Италии по футболу.
Фото Global Look Press
Главное о новом розыгрыше серии А.

Даты сезона серии А, старт и последний тур

123-й сезон итальянской серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартовал в субботу, 17 августа. Чемпионат завершится 25 мая. Игры первого тура — с 17 по 19 августа. Заключительный тур запланирован на 25 мая 2025 года.

Все команды — участницы чемпионата Италии

В турнире принимают участие 20 клубов.

По итогам сезона-2023/24 в серию B выбыли клубы «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли «Парма», «Комо» и «Венеция».

  • «Аталанта»

  • «Болонья»

  • «Венеция»

  • «Верона»

  • «Дженоа»

  • «Интер»

  • «Кальяри»

  • «Комо»

  • «Лацио»

  • «Лечче»

  • «Милан»

  • «Монца»

  • «Наполи»

  • «Парма»

  • «Рома»

  • «Торино»

  • «Удинезе»

  • «Фиорентина»

  • «Эмполи»

  • «Ювентус»

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Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Италии в сезоне-2023/24 стал «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.

Италия получила дополнительный слот в еврокубках с учетом успешного выступления клубов в евросезоне-2023/24 — за счет попадания в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА. Таким образом, в Лиге чемпионов выступят пять итальянских команд.

Трофей чемпионата Италии по футболу
Фото Global Look Press

В общей сложности Италию в еврокубках могли представить девять клубов, если бы «Фиорентина» победила «Олимпиакос» в финале Лиги конференций и за счет этого попала в Лигу Европы. Однако «фиалки» потерпели поражение и оказались в Лиге конференций, не пропустив в этот турнир занявшее девятое место в чемпионате «Торино». В итоге Италию в еврокубках представят восемь команд.

Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья».
Лига Европы: «Рома», «Лацио».
Лига конференций: «Фиорентина».

Кто фаворит чемпионата Италии

Главным претендентом на победу в чемпионате Италии-2024/25 букмекеры считают действующего чемпиона — «Интер». Коэффициент на успех этого миланского клуба перед стартом серии А — 1,7.

Вторым кандидатом на скудетто считается «Ювентус» — 5,0, третьим претендентом на титул аналитики считают «Милан» — 7,50.

Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российские футболисты в серии А

За все время в чемпионате Италии выступали 10 российских футболистов. Последним из них стал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В летнее трансферное окно россиянин перешел в клуб МЛС — «Атланту».

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах бергамасков во всех турнирах, отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами, стал победителем Лиги Европы. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 передач).

В составе клубов серии А на сезон-2024/25 нет ни одного россиянина.

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Расписание 1-го тура чемпионата Италии

17 августа, суббота

19:30. «Дженоа» — «Интер»

19:30. «Парма» — «Фиорентина»

21:45. «Милан» — «Торино»

21:45. «Эмполи» — «Монца»

18 августа, воскресенье

19:30. «Болонья» — «Удинезе»

19:30. «Верона» — «Наполи»

21:45. «Кальяри» — «Рома»

21:45. «Лацио» — «Венеция»

19 августа, понедельник

19:30. «Лечче» — «Аталанта»

21:45. «Ювентус» — «Комо»

Полный календарь матчей чемпионата Италии и турнирная таблица доступны в актуальном виде на нашем сайте.

Логотип чемпионата Италии по футболу
Фото Global Look Press

Где смотреть трансляции итальянской серии А

Каналы холдинга «Матч ТВ» будут эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.

Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
2
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
3
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
4
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
5
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
6
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
7
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
8
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
9
 Удинезе 1 0 1 0 1-1 1
10
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
11
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
12
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
20
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 2 : 2
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 1 : 1
18.08 19:30
Верона – Наполи
 3 : 0
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
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ЖК
Г
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Ботонд Балог

Ботонд Балог

Парма

 1 0 1
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