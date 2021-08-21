Отъезд звезд, второе пришествие Моуринью, решающий год для Миранчука и Кокорина. Каким будет новый сезон серии А

Старт уже в субботу.

Атмосфера

Это лето получилось для Италии восхитительным. Началось все с победы рок-группы Maneskin на Евровидении. Потом был триумф футбольной сборной на Евро-2020 — «Скуадра адзурра» взяла первый континентальный титул с 1968 года, хотя за это время успела выиграть два чемпионата мира. И, наконец, прекрасная Олимпиада с 40 медалями, 10 из которых золотые, включая титул Марселя Джейкобса в беге на 100 м.

Многим хочется, чтобы это волшебное настроение перенеслось и на серию А. Тем более что здесь тоже есть хорошие новости. Макс Аллегри — лучший итальянский тренер последнего десятилетия — снова в деле, вернувшись в «Ювентус». Будут работать и другие авторитетные коучи — Лучано Спаллетти возглавил «Наполи», Маурицио Сарри после неудачного периода в «Челси» и «Ювентусе» попытается перезагрузить карьеру в «Лацио». Наконец, в Италию вернулся Жозе Моуринью. Да, португалец, кажется, прошел свой прайм, но если вам хочется, чтобы ваш клуб был в центре внимания, а на пресс-конференциях зал не мог вместить всех журналистов, Особенный — лучший выбор. Тут успех «Роме» обеспечен.

Плюс наконец-то возвращаются на трибуны зрители — и атмосфера на матчах должна стать куда живее.

Однако далеко не все так радужно. За лето серия А потеряла сразу несколько больших звезд. Лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма уехал в «ПСЖ», туда же отправился и Ашраф Хакими. Лучший футболист серии А прошлого сезона Ромелу Лукаку теперь в «Челси», а Кристиан Ромеро, получивший приз лучшему защитнику, — в «Тоттенхэме». Приехавшие в Италию из Англии Оливье Жиру и Тэмми Абрахам — так себе замена при всем уважении. Хорошо хоть Криштиану Роналду, несмотря на все слухи, остался в «Ювентусе» и доработает в Турине последний год контракта.

Без работы Антонио Конте, ушедший из «Интера» из-за разногласий с руководством по поводу будущего клуба: тренера явно не прельщала перспектива лишиться лидеров и работать в эконом-варианте. А самый талантливый итальянский коуч новой волны Роберто Де Дзерби, не став ждать, пока освободиться место где-то в топ-клубе, уехал в «Шахтер».

Всем хочется, чтобы победа на Евро-2020 стала драйвером роста для всего итальянского футбола, но тут, увы, не существует простой линейной зависимости.

Фавориты

Главный претендент на скудетто — «Ювентус». Легендарный Арриго Сакки на днях заявил, что именно туринцы находятся на поул-позишн. В интервью La Gazzetta dello Sport вторит ему и чемпион мира-1982 Марко Тарделли. И тут все логично.

Во-первых, вернулся Аллегри. Во-вторых, «Старая синьора» сохранила состав — все лидеры на месте, плюс добавился чемпион Европы Мануэль Локателли, которого арендовали из «Сассуоло» с пунктом об обязательном выкупе, а также бразилец Кайю Жорже, в последний момент уведенный из-под носа у «Милана». С учетом потерь «Интера» туринский ростер сейчас сильнейший в серии А. В-третьих, ни один из конкурентов не стал заметно сильнее.

Про финансовые трудности «Интера» и уход лидеров сказано уже достаточно — хорошо хоть, что удалось договориться о новом контракте с Лаутаро Мартинесом. «Аталанта» и «Милан» не просели, даже несмотря на потери Ромеро и Доннаруммы соответственно, но и серьезно не усилились: трансферы Хуана Муссо в Бергамо и Алессандро Флоренци и Жиру в Милан смотрятся неплохо, но ресурсы «Ювентуса» все равно мощнее. Как сработает в Неаполе Спаллетти — вопрос. Это же касается Сарри в «Лацио» и Моуринью в «Роме», пусть португалец и получил Абрахама с Элдором Шомуродовым.

Какой будет топ-6 в серии А по итогам сезона-2021/22. Прогноз «СЭ»



1. «Ювентус»

2. «Аталанта»

3. «Милан»

4. «Интер»

5. «Наполи»

6. «Рома»

Неочевидные интриги

Их, как всегда, много, и у каждого они свои. Лично мне интересно, что будет дальше с «Сассуоло» после ухода Де Дзерби. Черно-синие все восемь лет, что играют в серии А, культивируют активный атакующий футбол с акцентом на владение мяча и выходом из обороны через короткий пас, и смены тренеров не слишком сильно влияют на стиль.

Сейчас команду возглавил 41-летний Алессио Дионизи, ранее никогда не работавший в серии А. По итогам прошлого сезона он вывел в элиту «Эмполи», после чего и получил приглашение от «Сассуоло».

Российский след

В серии А по-прежнему выступают двое россиян. Для Алексея Миранчука предстоящий сезон должен стать определяющим. Обычно первый год в «Аталанте» Джана Пьеро Гасперини уходит на адаптацию. Но на второй нужно уже показывать все, что умеешь. А конкуренция в группе атаки все такая же сильная — Луис Муриэль, Руслан Малиновский, Сэм Ламмерс, Йосип Иличич, Марио Пашалич, Маттео Пессина (пусть двое последних могут выходить и в середине поля) все еще на месте.

С Александром Кокориным все проще — от него ожиданий в «Фиорентине» не так много. Там есть главная звезда — Душан Влахович, помогать которому должны опытный Хосе Кальехон и аргентинец Николас Гонсалес, перешедший летом из «Штутгарта». Последний начал очень бодро, в матче Кубка Италии против «Козенцы» (4:0) сделав за тайм «1 + 1» по системе «гол + пас». У Влаховича, кстати, в той игре дубль. Кокорин же на поле не выходил.