Миранчук вернулся с голом и передачей. Хорошо, что он остался в «Аталанте»
Прошлый раз Алексей Миранчук появлялся на поле 22 января, когда «Аталанта» встречалась в Риме с «Лацио». Это была весьма качественная игра в исполнении нашего легионера, продлившая удачную серию матчей с его участием. В каких-то встречах российский легионер удачно выходил на замену, как против «Удинезе», где менее двадцати минут ему хватило на две голевые передачи. В других — получал место в старте.
Но главное, что у него не просто были постоянная игровая практика, а по-настоящему качественные отрезки и доверие со стороны Джан Пьеро Гасперини. Тренер тогда очень туманно отвечал на вопросы о возможном трансфере или аренде Миранчука, у которого было несколько вариантов продолжения карьеры. Как считали в Италии, в непростой кадровой ситуации Гасперини собирался тянуть с окончательным решением до последнего.
Но было видно, что отношение тренера к Алексею изменилось в лучшую сторону. Или сам футболист своей работой на тренировках и действиями на поле заслужил регулярную игровую практику. В той ситуации уходить куда-то было не совсем разумно. Во-первых, приглашения были из команд, которые нынешняя «Аталанта» превосходит по своему уровню. Во-вторых, после смены обстановки потребовалось бы время на адаптацию.
Однако травма, полученная в уже упомянутом матче с «Лацио», сделала тему смены клуба неактуальной. И вот — долгожданное возвращение. Причем еще накануне матча с «Сампдорией», которая, к слову, значилась в списке претендентов на Миранчука, 26-летний футболист тренировался в общей группе частично. Вместе с ним так же работали защитник Хосе Луис Паломино и нападающий Луис Муриэль, и решение по каждому из этого трио должны были принять отдельно.
«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч против «Сампдории», — обрадовал приятными новостями в середине дня агент футболиста Вадим Шпинев.
Вышел, увидел, отдал. Миранчук идеально вернулся на поле ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022
? 60' - вышел на замену
?? 61' - отдал голевой пас
Теперь ждем гол от Леши, и будет совсем хорошо pic.twitter.com/zGkZ2F5WXi
И эти слова полностью совпали с тем, что мы увидели на поле. На исходе часа игры Миранчук заменил Жереми Бога, и ему хватило минуты, чтобы, получив мяч перед штрафной, отдать проникающий пас на неотразимо пробившего под перекладину Тена Копмайнерса. Можно сказать, наш футболист поздравил голландца, отмечавшего в последний день зимы свой 24-й день рождения.
Но это было еще не все — в концовке Миранчук выдал роскошный сольный номер. Начав смещение с правого фланга, он ушел от одного защитника, проскочил между двумя другими, а еще одного оппонента поймал на ложном замахе. Тот купился, чуть притормозив, тогда как россиянин продолжил движение вдоль штрафной и с левой отправил мяч в угол. «Невероятный гол!», — констатировал Twitter «Аталанты».
Вот это возвращение Миранчука. Сначала ассист, а потом и гол! И все за 35 минут ???— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022
Леша, ты красавчик! pic.twitter.com/9HJP9uN4Hk
Кажется, идеальное возвращение выглядит именно так. А эффективность Миранчука впечатляет не только визуально, но и с точки зрения статистики. Например, среди футболистов серии А, проведших в текущем сезоне не менее 500 минут, у него лучшие показатели по голевым передачам в среднем за 90 минут. Если быть совсем точным, то это 0,72 результативных паса. Понятно, что эти цифры в чем-то обманчивы, так как играл Миранчук меньше многих конкурентов. Однако высокий КПД — один из факторов, который помог футболисту переломить не самую простую ситуацию, и стать важной фигурой в нынешней «Аталанте». Пусть и в качестве игрока ротации, которые для Гасперини были важны всегда. Именно так по-настоящему раскрылся в Бергамо Марио Пашалич, так что у Миранчука перед глазами есть прекрасный пример.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|
2
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
3
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
4
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|
5
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|
6
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|
7
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|
8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|
9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|
10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|
11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|
12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|
13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-59
|14
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|3 : 1
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|0 : 1
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|4 : 0
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|21
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|24
|1
|5