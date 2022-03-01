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Сегодня, 02:50

Миранчук вернулся с голом и передачей. Хорошо, что он остался в «Аталанте»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото ФК Аталанта
Первый после травмы матч российского легионера получился идеальным.

Италия. Серия А. 27-й тур
28 февр, 22:50. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:0
Сампдория
Голы
Пашалич, 6 (1:0), Копмайнерс, 29 (2:0), Копмайнерс, 61 (3:0), Миранчук, 86 (4:0)
Аталанта
Муссо Толой (Читтадини, 89) Паломино Хатебур (Мехле, 83) Дзаппакоста (Пеццелла, 83) Копмайнерс Фройлер де Рон Пессина (Скальвини, 83) Пашалич Бога (Миранчук, 60)
Сампдория
Фальконе Конти Колли Феррари (Виейра, 76) Маньяни (Йосида, 46) Мурру (Ауджелло, 68) Торсби Сенси (Сабири, 46) Экдаль Капуто Квальярелла (Ринкон, 46)
Предупреждения
Толой 77’  -  Экдаль 48’, Торсби 66’
Судьи
Соцца (Италия)

Прошлый раз Алексей Миранчук появлялся на поле 22 января, когда «Аталанта» встречалась в Риме с «Лацио». Это была весьма качественная игра в исполнении нашего легионера, продлившая удачную серию матчей с его участием. В каких-то встречах российский легионер удачно выходил на замену, как против «Удинезе», где менее двадцати минут ему хватило на две голевые передачи. В других — получал место в старте.

Но главное, что у него не просто были постоянная игровая практика, а по-настоящему качественные отрезки и доверие со стороны Джан Пьеро Гасперини. Тренер тогда очень туманно отвечал на вопросы о возможном трансфере или аренде Миранчука, у которого было несколько вариантов продолжения карьеры. Как считали в Италии, в непростой кадровой ситуации Гасперини собирался тянуть с окончательным решением до последнего.

Но было видно, что отношение тренера к Алексею изменилось в лучшую сторону. Или сам футболист своей работой на тренировках и действиями на поле заслужил регулярную игровую практику. В той ситуации уходить куда-то было не совсем разумно. Во-первых, приглашения были из команд, которые нынешняя «Аталанта» превосходит по своему уровню. Во-вторых, после смены обстановки потребовалось бы время на адаптацию.

Однако травма, полученная в уже упомянутом матче с «Лацио», сделала тему смены клуба неактуальной. И вот — долгожданное возвращение. Причем еще накануне матча с «Сампдорией», которая, к слову, значилась в списке претендентов на Миранчука, 26-летний футболист тренировался в общей группе частично. Вместе с ним так же работали защитник Хосе Луис Паломино и нападающий Луис Муриэль, и решение по каждому из этого трио должны были принять отдельно.

«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч против «Сампдории», — обрадовал приятными новостями в середине дня агент футболиста Вадим Шпинев.

И эти слова полностью совпали с тем, что мы увидели на поле. На исходе часа игры Миранчук заменил Жереми Бога, и ему хватило минуты, чтобы, получив мяч перед штрафной, отдать проникающий пас на неотразимо пробившего под перекладину Тена Копмайнерса. Можно сказать, наш футболист поздравил голландца, отмечавшего в последний день зимы свой 24-й день рождения.

Но это было еще не все — в концовке Миранчук выдал роскошный сольный номер. Начав смещение с правого фланга, он ушел от одного защитника, проскочил между двумя другими, а еще одного оппонента поймал на ложном замахе. Тот купился, чуть притормозив, тогда как россиянин продолжил движение вдоль штрафной и с левой отправил мяч в угол. «Невероятный гол!», — констатировал Twitter «Аталанты».

Кажется, идеальное возвращение выглядит именно так. А эффективность Миранчука впечатляет не только визуально, но и с точки зрения статистики. Например, среди футболистов серии А, проведших в текущем сезоне не менее 500 минут, у него лучшие показатели по голевым передачам в среднем за 90 минут. Если быть совсем точным, то это 0,72 результативных паса. Понятно, что эти цифры в чем-то обманчивы, так как играл Миранчук меньше многих конкурентов. Однако высокий КПД — один из факторов, который помог футболисту переломить не самую простую ситуацию, и стать важной фигурой в нынешней «Аталанте». Пусть и в качестве игрока ротации, которые для Гасперини были важны всегда. Именно так по-настоящему раскрылся в Бергамо Марио Пашалич, так что у Миранчука перед глазами есть прекрасный пример.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Сампдория
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 0 : 1
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 1 : 2
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 4 : 0
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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