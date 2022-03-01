Миранчук вернулся с голом и передачей. Хорошо, что он остался в «Аталанте»

Первый после травмы матч российского легионера получился идеальным.

Прошлый раз Алексей Миранчук появлялся на поле 22 января, когда «Аталанта» встречалась в Риме с «Лацио». Это была весьма качественная игра в исполнении нашего легионера, продлившая удачную серию матчей с его участием. В каких-то встречах российский легионер удачно выходил на замену, как против «Удинезе», где менее двадцати минут ему хватило на две голевые передачи. В других — получал место в старте.

Но главное, что у него не просто были постоянная игровая практика, а по-настоящему качественные отрезки и доверие со стороны Джан Пьеро Гасперини. Тренер тогда очень туманно отвечал на вопросы о возможном трансфере или аренде Миранчука, у которого было несколько вариантов продолжения карьеры. Как считали в Италии, в непростой кадровой ситуации Гасперини собирался тянуть с окончательным решением до последнего.

Но было видно, что отношение тренера к Алексею изменилось в лучшую сторону. Или сам футболист своей работой на тренировках и действиями на поле заслужил регулярную игровую практику. В той ситуации уходить куда-то было не совсем разумно. Во-первых, приглашения были из команд, которые нынешняя «Аталанта» превосходит по своему уровню. Во-вторых, после смены обстановки потребовалось бы время на адаптацию.

Однако травма, полученная в уже упомянутом матче с «Лацио», сделала тему смены клуба неактуальной. И вот — долгожданное возвращение. Причем еще накануне матча с «Сампдорией», которая, к слову, значилась в списке претендентов на Миранчука, 26-летний футболист тренировался в общей группе частично. Вместе с ним так же работали защитник Хосе Луис Паломино и нападающий Луис Муриэль, и решение по каждому из этого трио должны были принять отдельно.

«Все прекрасно у Алексея. Он в заявке на сегодняшний матч против «Сампдории», — обрадовал приятными новостями в середине дня агент футболиста Вадим Шпинев.

Вышел, увидел, отдал. Миранчук идеально вернулся на поле ?



? 60' - вышел на замену

?? 61' - отдал голевой пас



Теперь ждем гол от Леши, и будет совсем хорошо pic.twitter.com/zGkZ2F5WXi — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022

И эти слова полностью совпали с тем, что мы увидели на поле. На исходе часа игры Миранчук заменил Жереми Бога, и ему хватило минуты, чтобы, получив мяч перед штрафной, отдать проникающий пас на неотразимо пробившего под перекладину Тена Копмайнерса. Можно сказать, наш футболист поздравил голландца, отмечавшего в последний день зимы свой 24-й день рождения.

Но это было еще не все — в концовке Миранчук выдал роскошный сольный номер. Начав смещение с правого фланга, он ушел от одного защитника, проскочил между двумя другими, а еще одного оппонента поймал на ложном замахе. Тот купился, чуть притормозив, тогда как россиянин продолжил движение вдоль штрафной и с левой отправил мяч в угол. «Невероятный гол!», — констатировал Twitter «Аталанты».

Вот это возвращение Миранчука. Сначала ассист, а потом и гол! И все за 35 минут ???



Леша, ты красавчик! pic.twitter.com/9HJP9uN4Hk — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022

Кажется, идеальное возвращение выглядит именно так. А эффективность Миранчука впечатляет не только визуально, но и с точки зрения статистики. Например, среди футболистов серии А, проведших в текущем сезоне не менее 500 минут, у него лучшие показатели по голевым передачам в среднем за 90 минут. Если быть совсем точным, то это 0,72 результативных паса. Понятно, что эти цифры в чем-то обманчивы, так как играл Миранчук меньше многих конкурентов. Однако высокий КПД — один из факторов, который помог футболисту переломить не самую простую ситуацию, и стать важной фигурой в нынешней «Аталанте». Пусть и в качестве игрока ротации, которые для Гасперини были важны всегда. Именно так по-настоящему раскрылся в Бергамо Марио Пашалич, так что у Миранчука перед глазами есть прекрасный пример.