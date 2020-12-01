Миранчук на карантине. Шомуродов забивает первый гол

Бывший лидер «Локомотива» пропустит 3-4 матча.

Шомуродов против Осорио

Сегодня вечером «Аталанта» без Алексея Миранчука (карантин), Руслана Малиновского (карантин) и Марио Пашалича (травма) сыграет в Лиге чемпионов с датским клубом «Мидтьюлланн». Вчера же в серии А состоялся любопытный для нас матч, в котором могли принять участие сразу пять бывших игроков РПЛ — трое из «Пармы» и двое из «Дженоа». Но зенитовского дерби не получилось: если все три экс-питерца из «Пармы» вышли на поле, то бывший капитан команды Кришито из-за травмы смотрел за матчем из виповской ложи. «Дженоа» проиграл дома «Парме» со счетом 1:2, а единственный гол в составе хозяев поля забил на 50-й минуте бывший игрок «Ростова» Шомуродов, который еще и не использовал голевой момент в первой тайме.

За свою игру и за свой первый гол в серии А Элдор (кстати, именно так и написано на его футболке с 61-м номером) получил от La Gazzetta dello Sport оценку 6.5. Такой же приличный балл получил в «Парме» защитник Осорио, оппонировавший как раз Шомуродову. Выше Осорио та же La Gazzetta dello Sport оценила в составе «Пармы» только автора дубля в этом матче — Жервинью. Почему-то мне кажется, что этот самый центральный защитник Осорио, которого «Зенит» в итоге так и не выкупил у «Порту», пригодился бы сейчас питерской команде в Лиге чемпионов (да и в чемпионате России) куда больше, чем несуразный новичок Вендел. Ну а два других экс-зенитовца — Бруну Алвеш и Эрнани — получили от газеты за вчерашний матч по шестерке. Любопытно при этом, что абсолютно худшим игроком матча ведущее спортивное издание Италии признало того самого полузащитника Баделя (оценка 4.5), которого в прошлое трансферное окно долго считали одним из потенциальных новичков московского «Локомотива».

Миранчука рассекретили, а Иличича — нет

Экс-лидер железнодорожников Алексей Миранчук находится на карантине из-за того, что заразился коронавирусом. Вообще-то «Аталанта» — очень закрытый клуб, поэтому официальное сообщение на клубном сайте о том, что у Миранчука именно ковид, можно считать аномалией. Судя по всему, руководство клуба, правдами и неправдами прячущее от местных СМИ любую информацию, пошло в данном случае на публичное признание по Миранчуку из-за того, что он привез коронавирус из сборной России: мол, это не наше упущение. Примерно то же самое случилось ранее с украинцем Русланом Малиновским.

«Аталанта» очень трепетно следит за тем, чтобы обнародовать как можно меньше информации в первую очередь по части состояния здоровья своих игроков, а между тем до Малиновского и Миранчука были и другие случаи коронавируса. Из относительно недавнего прошлого — у голкипера Голлини и форварда Сапаты, например. Ну а прошедшей весной или летом не признанными клубом жертвами «короны» становились главный тренер команды Гасперини и ее звезда Иличич. Гасперини, перенесший коронавирус в легкой форме, признался в этом задним числом одной из итальянских газет. А капитан «Аталанты» Гомес только совсем-совсем недавно заявил аргентинским СМИ, что те самые знаменитые и загадочные проблемы депрессивного характера у Иличича (о них не писал здесь только ленивый) связаны именно с тем, что он переболел коронавирусом несколько месяцев назад. При этом сам клуб ни разу до этого (да и после интервью Гомеса тоже) не обмолвился про коронавирус у Иличича, хотя про причины его депрессии ходили разные невероятные слухи.

Миранчук вернется к «Фиорентине» или «Ювентусу»

Но нас больше волнует Миранчук. Сколько же матчей пропустит теперь Алексей? Свой положительный тест он сдал в прошедшую пятницу накануне встречи серии А с «Вероной». Именно эта субботняя игра и стала для Алексея первой в ряду пропущенных из-за болезни. Сегодня он не выйдет на поле в Лиге чемпионов против команды, который забил свой первый гол за «Аталанту». В воскресенье подопечные Гасперини едут в Удине к местному «Удинезе», в котором, кстати, сразу несколько случаев коронавируса: Миранчук там тоже не сыграет. 9 декабря «Аталанту» ждет в Амстердаме решающий групповой матч Лиги чемпионов против «Аякса»: наверное, и в этом случае говорить о возвращения Алексея в строй рановато. А вот к 13 декабря против «Фиорентины» будет, пожалуй, в самый раз.

Если опять нет, то после домашней игры с «Фиорентиной» команду Гасперини ждет выезд в Турин: 16 декабря «Аталанта» встретится с тем самым с «Ювентусом», которому так любит забивать Миранчук! Затем у «Аталанты» останутся еще два матча до конца этого календарного года: 20 декабря команда из Бергамо сыграет дома с «Ромой», а 23-го числа — в гостях с «Болоньей». Впрочем, новогодние каникулы выйдут у Алексея недолгими: уже 3 января «Аталанта» встретится дома с «Сассуоло», а три дня спустя примет на своем стадионе «Беневенто».

Пожелаем Алексею скорейшего выздоровления и будем надеяться, что больше четырех матчей «Аталанты» подряд он из-за болезни все-таки не пропустит. Ну а дальше Миранчуку предстоит заново доказывать своему тренеру Джанпьеро Гасперини, что он достоин проводить на поле гораздо больше времени, чем это случалось до сих пор.