Алексей здорово сыграл против «Вероны», но это ничего не значит.

Алексей Миранчук второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе «Аталанты». В 17-м туре серии А бергамаски обыграли в гостях «Верону» — 2:1. Миранчук провел на поле 78 минут: именно он сравнял счет в первом тайме, забив первый гол в сезоне.

La Gazzetta dello Sport поставила российскому полузащитнику оценку 7,0 с таким комментарием: «Размороженный (он не выходил в стартовом составе с 18 сентября) и неожиданно горячий, он начал матч с мягкого взлета. А затем отдал золотой пас пяткой на Пашалича, забил хитрый гол с холодным расчетом (не забивал с мая) и вообще стал более крепким парнем».

Игру Миранчука для «СЭ» прокомментировал бывший игрок серии А Алессандро Будель, на счету которого более 130 матчей в высшем итальянском дивизионе: он был одним из двух комментаторов матча «Верона» — «Аталанта» на стриминговом сервисе DAZN.

— Как вам игра Миранчука?

— Миранчук был одним из лучших в этом матче. Он забил классный гол и в целом показал отменную технику и умный футбол. Он произвел на меня в Вероне сильное впечатление.

— Почему же тогда Алексей так редко выходит на поле?

— Я же не Джан Пьеро Гасперини, это у него надо спрашивать (смеется). Впрочем, тренер ведь, кажется, сказал после матча, что проблема Миранчука в том, что он играет на одной позиции с Иличичем и Малиновским, а в иерархии Гасперини они стоят выше. Не забывайте, что против «Вероны» он выпустил в стартовом составе семь новых игроков по сравнению с недавним матчем против «Вильярреала». Так что Миранчук — железный игрок запаса в понимании главного тренера. Но в матче против «Вероны» Алексей доказал, что может приносить немало пользы.

— Скоро открывается зимнее трансферное окно. Что делать Миранчуку, на ваш взгляд?

— Ему явно нужна игровая практика, и побольше! Если будет такая возможность, надо, наверное, уходить в аренду. Миранчуку нужно играть! Но это мой скромный взгляд со стороны, а решение принимать ему самому.

— Что лучше: аренда в серии А или возвращение в Россию?

— Я не знаю нюансов и впервые в этом сезоне видел Миранчука вживую в стартовом составе. У меня нет полной картины, чтобы давать объемную оценку. То, что я увидел именно против «Вероны», позволяет мне говорить, что этот игрок достоин получать больше практики в серии А.

— В составе «Вероны» отсутствовал ее ключевой защитник — игрок сборной Польши Давидович. Что слышно про сроки его восстановления?

— Он получил в матче с «Венецией» тяжелую травму: порвал связки на правом колене. Сами понимаете, что в таком случае футболист выбывает из строя на несколько месяцев. Если Россия играет с Польшей в конце марта, то трудно себе представить, что Давидович к этому времени успеет вернуться на поле.