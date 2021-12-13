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«Миранчуку нужно уходить в аренду — он достоин играть больше». Мнение из Италии о перспективах россиянина

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 14:15
Алексей Миранчук радуется после забитого мяча в ворота «Вероны». Фото Reuters
Алексей Миранчук радуется после забитого мяча в ворота «Вероны». Фото Reuters
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Алексей здорово сыграл против «Вероны», но это ничего не значит.
Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Аталанта
Голы
Симеоне, 22 (1:0), Миранчук, 37 (1:1), Копмайнерс, 62 (1:2)
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини (Канчелльери, 81 ) Маньяни (Шутало, 71 ) Лазович Илич (Мигел Велозу, 60 ) Тамез Капрари Лазанья (Бесса, 60 ) Симеоне
Аталанта
Муссо Толой Пеццелла (Паломино, 85) Джимсити Мерих Демирал Дзаппакоста (Хатебур, 46) Копмайнерс де Рон Миранчук (Пессина, 78) Пашалич (Иличич, 56) Муриэль (Сапата, 56)
Предупреждения
Чеккерини 42, Капрари 90  -  Сапата 86
Судьи
Сакки

Алексей Миранчук второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе «Аталанты». В 17-м туре серии А бергамаски обыграли в гостях «Верону» — 2:1. Миранчук провел на поле 78 минут: именно он сравнял счет в первом тайме, забив первый гол в сезоне.

La Gazzetta dello Sport поставила российскому полузащитнику оценку 7,0 с таким комментарием: «Размороженный (он не выходил в стартовом составе с 18 сентября) и неожиданно горячий, он начал матч с мягкого взлета. А затем отдал золотой пас пяткой на Пашалича, забил хитрый гол с холодным расчетом (не забивал с мая) и вообще стал более крепким парнем».

Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Игру Миранчука для «СЭ» прокомментировал бывший игрок серии А Алессандро Будель, на счету которого более 130 матчей в высшем итальянском дивизионе: он был одним из двух комментаторов матча «Верона» — «Аталанта» на стриминговом сервисе DAZN.

12&nbsp;декабря. Верона. &laquo;Верона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 37-я минута. Полузащитник гостей Алексей Миранчук (№ 59) сравнивает счет. Миранчук сыграл лучший матч в сезоне. Вышел в старте, забил, «Аталанта» победила

— Как вам игра Миранчука?

— Миранчук был одним из лучших в этом матче. Он забил классный гол и в целом показал отменную технику и умный футбол. Он произвел на меня в Вероне сильное впечатление.

— Почему же тогда Алексей так редко выходит на поле?

— Я же не Джан Пьеро Гасперини, это у него надо спрашивать (смеется). Впрочем, тренер ведь, кажется, сказал после матча, что проблема Миранчука в том, что он играет на одной позиции с Иличичем и Малиновским, а в иерархии Гасперини они стоят выше. Не забывайте, что против «Вероны» он выпустил в стартовом составе семь новых игроков по сравнению с недавним матчем против «Вильярреала». Так что Миранчук — железный игрок запаса в понимании главного тренера. Но в матче против «Вероны» Алексей доказал, что может приносить немало пользы.

— Скоро открывается зимнее трансферное окно. Что делать Миранчуку, на ваш взгляд?

— Ему явно нужна игровая практика, и побольше! Если будет такая возможность, надо, наверное, уходить в аренду. Миранчуку нужно играть! Но это мой скромный взгляд со стороны, а решение принимать ему самому.

— Что лучше: аренда в серии А или возвращение в Россию?

— Я не знаю нюансов и впервые в этом сезоне видел Миранчука вживую в стартовом составе. У меня нет полной картины, чтобы давать объемную оценку. То, что я увидел именно против «Вероны», позволяет мне говорить, что этот игрок достоин получать больше практики в серии А.

— В составе «Вероны» отсутствовал ее ключевой защитник — игрок сборной Польши Давидович. Что слышно про сроки его восстановления?

— Он получил в матче с «Венецией» тяжелую травму: порвал связки на правом колене. Сами понимаете, что в таком случае футболист выбывает из строя на несколько месяцев. Если Россия играет с Польшей в конце марта, то трудно себе представить, что Давидович к этому времени успеет вернуться на поле.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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17%

2.07

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14%

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Георгий Кудинов все материалы автора

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