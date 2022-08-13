Миранчук: первая полоса La Gazzetta dello Sport и стартовый состав против «Монцы»
Снимок больше чем Берлускони
В «Аталанте» Алексей Миранчук был на сто процентов игроком ротации, а в последнее время и на замену почти перестал выходить. Как итог — практически полное отсутствие россиянина в итальянском медийном пространстве, если не считать спорадических упоминаний в провинциальной газете L'Eco di Bergamo, которую за пределами города никто не знает и не читает.
За «Торино» же Алексей не провел на поле еще ни минуты, но в субботу утром его фотография уже оказалась на обложке La Gazzetta dello Sport. И его же большое изображение — внутри, в обширном материале, предваряющем матч гранатовых с «Монцей» в первом туре серии А. Причем по объему снимок Миранчука раза в три больше, чем фото знаменитого Сильвио Берлускони, поставленного на соседней полосе.
La Gazzetta dello Sport — ведущее спортивное издание Италии с большим отрывом. И не только здесь — оно обладает репутацией не просто топового, а одного из лидеров в спортивном сегменте СМИ во всей Западной Европе. И вот в день старта сезона Миранчук попадает на страницы газеты с более чем столетней историей сразу на двух полосах. Чем же Алексей обязан такой чести?
Тем, что почти наверняка выйдет в стартовом составе «быков» против клуба-новичка серии А, принадлежащего Берлускони. Кстати, оперативное руководство там осуществляет легендарный Адриано Галлиани, один из создателей мощного «Милана» середины 1980-х — начала 2000-х. Ну а самое главное то, что хозяин «Торино» и главный акционер La Gazzetta dello Sport — одно и то же лицо, Урбано Кайро. Любопытно, что свою предпринимательскую деятельность он когда-то начинал под покровительством... Берлускони, который сегодня на куда более скромном фото, чем Миранчук.
Шок от Лукича
Вот она, принципиальная разница между «Аталантой» и «Торино». Общенациональные газеты объективно интересуются провинциальной командой из Бергамо и ее футболистами только в те редкие периоды, когда она прыгает выше головы. А вот гранатовые обречены на повышенное внимание СМИ в любом статусе — хоть в серии А, хоть в серии С. Помимо La Gazzetta dello Sport за ними ежедневно следит — причем куда пристальнее — издаваемая в Турине Tuttosport. А еще существует целая обойма футбольных сайтов, заточенных именно на освещение «быков». При этом медийному магнату Кайро принадлежит ряд глянцевых журналов и общедоступный телеканал La 7: футбол и гламур в Италии шагают рядом. Также 65-летний мультимиллионер является главным акционером ведущей общеполитической газеты Италии Corriere della Sera. В общем, Миранчук попал совершенно в иную инфореальность, и в ней не так уж важно, что в последние годы «Торино» регулярно финиширует ниже «Аталанты».
Воспользуется ли Миранчук всем этим, вопрос к нему самому. Но субботний выпуск La Gazzetta dello Sport показал, что опытный Кайро не против сделать из Алексея заметную фигуру серии А. Предполагаемый конкурент Миранчука — сенегалец Шек — загадочным образом вообще не попал в сегодняшнюю заявку на встречу с «Монцей» (хотя был в старте в недавнем кубковом матче против «Палермо»), так что позиция правого инсайда для нашего парня открыта: Никола Влашич рассматривается штабом «Торино» на аналогичном месте слева.
А еще на руку повышенному субботнему вниманию медиа к Миранчуку опосредованно сыграл пятничный «фокус» капитана и лидера «Торо» Саши Лукича. Вчера днем серб позвонил главному тренеру Ивану Юричу и заявил, что не появится на вечерней предматчевой тренировке. В итоге ведущий игрок не попал в заявку на выезд к «Монце», а La Gazzetta dello Sport ограничилась невинной фразой, что у балканца «возникла какая-то небольшая проблемка».
Однако там, где La Gazzetta dello Sport по понятным причинам минимизирует проблемы «Торино», Tuttosport бьет наотмашь. Издание вынесло на первую полосу кричащий заголовок: LUKIC SHOCK — «Торино», я ухожу». Речь о том, что Лукича якобы давно маринуют с продлением контракта на улучшенных условиях. Из-за этого Саша решился на дерзкий шаг: мол, готов уйти уже сейчас, хотя нынешнее соглашение действует до 2024 года. В день старта серии А подобный демарш — сильнейший удар как по главному тренеру, так и по хозяину клуба. Так что на этом фоне вдвойне нужен положительный герой. Им и был назначен в La Gazzetta dello Sport новичок Миранчук, широко улыбающийся в футболке «Торино».
Ничего плохого для Алексея в этом нет. Недаром же Юрич в пятницу (еще до звонка Лукича) заявлял, что именно Миранчук тот человек, кто готов с ходу влиться в стартовый состав. Россиянин ведь давно изучил атакующие схемы Гасперини, по которым играет хорват, называющий себя учеником Джан Пьеро. Вот почему Юрич уверен, что нашему хавбеку не нужно время на раскачку.
В общем, на фоне злоключений в «Аталанте» и всех сложностей в процессе перехода в «Торино» у Миранчука появляется уникальная возможность стать в новом клубе заметной во всех смыслах фигурой. Нужно только ею воспользоваться.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -