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Сегодня, 15:45

Миранчук: первая полоса La Gazzetta dello Sport и стартовый состав против «Монцы»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Алексей Миранчук.
Фото ФК &quot;Торино&quot;
Дебют 26-летнего российского полузащитника в «Торино», скорее всего, произойдет уже сегодня вечером.

Снимок больше чем Берлускони

В «Аталанте» Алексей Миранчук был на сто процентов игроком ротации, а в последнее время и на замену почти перестал выходить. Как итог — практически полное отсутствие россиянина в итальянском медийном пространстве, если не считать спорадических упоминаний в провинциальной газете L'Eco di Bergamo, которую за пределами города никто не знает и не читает.

За «Торино» же Алексей не провел на поле еще ни минуты, но в субботу утром его фотография уже оказалась на обложке La Gazzetta dello Sport. И его же большое изображение — внутри, в обширном материале, предваряющем матч гранатовых с «Монцей» в первом туре серии А. Причем по объему снимок Миранчука раза в три больше, чем фото знаменитого Сильвио Берлускони, поставленного на соседней полосе.

Обложка субботнего выпуска La Gazzetta dello Sport. Фото La Gazzetta dello Sport
Обложка субботнего выпуска La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport
Алексей Миранчук (слева) и Сильвио Берлускони на развороте La Gazzetta dello Sport. Фото La Gazzetta dello Sport
Алексей Миранчук и Сильвио Берлускони на развороте La Gazzetta dello Sport. Фото La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport — ведущее спортивное издание Италии с большим отрывом. И не только здесь — оно обладает репутацией не просто топового, а одного из лидеров в спортивном сегменте СМИ во всей Западной Европе. И вот в день старта сезона Миранчук попадает на страницы газеты с более чем столетней историей сразу на двух полосах. Чем же Алексей обязан такой чести?

Тем, что почти наверняка выйдет в стартовом составе «быков» против клуба-новичка серии А, принадлежащего Берлускони. Кстати, оперативное руководство там осуществляет легендарный Адриано Галлиани, один из создателей мощного «Милана» середины 1980-х — начала 2000-х. Ну а самое главное то, что хозяин «Торино» и главный акционер La Gazzetta dello Sport — одно и то же лицо, Урбано Кайро. Любопытно, что свою предпринимательскую деятельность он когда-то начинал под покровительством... Берлускони, который сегодня на куда более скромном фото, чем Миранчук.

 
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Шок от Лукича

Вот она, принципиальная разница между «Аталантой» и «Торино». Общенациональные газеты объективно интересуются провинциальной командой из Бергамо и ее футболистами только в те редкие периоды, когда она прыгает выше головы. А вот гранатовые обречены на повышенное внимание СМИ в любом статусе — хоть в серии А, хоть в серии С. Помимо La Gazzetta dello Sport за ними ежедневно следит — причем куда пристальнее — издаваемая в Турине Tuttosport. А еще существует целая обойма футбольных сайтов, заточенных именно на освещение «быков». При этом медийному магнату Кайро принадлежит ряд глянцевых журналов и общедоступный телеканал La 7: футбол и гламур в Италии шагают рядом. Также 65-летний мультимиллионер является главным акционером ведущей общеполитической газеты Италии Corriere della Sera. В общем, Миранчук попал совершенно в иную инфореальность, и в ней не так уж важно, что в последние годы «Торино» регулярно финиширует ниже «Аталанты».

Воспользуется ли Миранчук всем этим, вопрос к нему самому. Но субботний выпуск La Gazzetta dello Sport показал, что опытный Кайро не против сделать из Алексея заметную фигуру серии А. Предполагаемый конкурент Миранчука — сенегалец Шек — загадочным образом вообще не попал в сегодняшнюю заявку на встречу с «Монцей» (хотя был в старте в недавнем кубковом матче против «Палермо»), так что позиция правого инсайда для нашего парня открыта: Никола Влашич рассматривается штабом «Торино» на аналогичном месте слева.

Ориентировочные состав «Монцы» и «Торино» от La Gazzetta dello Sport. Фото La Gazzetta dello Sport
Ориентировочные составы «Монцы» и «Торино» от La Gazzetta dello Sport. Фото La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport

А еще на руку повышенному субботнему вниманию медиа к Миранчуку опосредованно сыграл пятничный «фокус» капитана и лидера «Торо» Саши Лукича. Вчера днем серб позвонил главному тренеру Ивану Юричу и заявил, что не появится на вечерней предматчевой тренировке. В итоге ведущий игрок не попал в заявку на выезд к «Монце», а La Gazzetta dello Sport ограничилась невинной фразой, что у балканца «возникла какая-то небольшая проблемка».

Однако там, где La Gazzetta dello Sport по понятным причинам минимизирует проблемы «Торино», Tuttosport бьет наотмашь. Издание вынесло на первую полосу кричащий заголовок: LUKIC SHOCK — «Торино», я ухожу». Речь о том, что Лукича якобы давно маринуют с продлением контракта на улучшенных условиях. Из-за этого Саша решился на дерзкий шаг: мол, готов уйти уже сейчас, хотя нынешнее соглашение действует до 2024 года. В день старта серии А подобный демарш — сильнейший удар как по главному тренеру, так и по хозяину клуба. Так что на этом фоне вдвойне нужен положительный герой. Им и был назначен в La Gazzetta dello Sport новичок Миранчук, широко улыбающийся в футболке «Торино».

Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Brianteo (Монца)
Монца
Торино

Ничего плохого для Алексея в этом нет. Недаром же Юрич в пятницу (еще до звонка Лукича) заявлял, что именно Миранчук тот человек, кто готов с ходу влиться в стартовый состав. Россиянин ведь давно изучил атакующие схемы Гасперини, по которым играет хорват, называющий себя учеником Джан Пьеро. Вот почему Юрич уверен, что нашему хавбеку не нужно время на раскачку.

В общем, на фоне злоключений в «Аталанте» и всех сложностей в процессе перехода в «Торино» у Миранчука появляется уникальная возможность стать в новом клубе заметной во всех смыслах фигурой. Нужно только ею воспользоваться.

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16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
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ТБ 2.5

28%

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Х2

24%

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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Алексей Миранчук
Иван Юрич
Никола Влашич
Футбол
ФК Монца
ФК Торино
серия А
1
5
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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
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13.08 19:30
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 - : -
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 - : -
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