«В Бергамо применительно к Миранчуку говорят о «Зените» и клубах серии А». Что думают в Италии о будущем нашего легионера

Своим мнением о перспективах Алексея, который вышел на замену в состоявшемся в субботу матче «Аталанта» — «Рома» (1:4), с «СЭ» поделился Эудженио Соррентино, возглавляющий бергамское издание Terzo Tempo Sport Magazinе .

Накануне мало кто на Апеннинах ожидал, что испытывающие немалые проблемы римляне возьмут в Бергамо три очка. А уж про победу с крупным счетом речь точно не шла.

Миранчук вступил в игру на 64-й минуте, заменив в составе хозяев хорвата Марио Пашалича. La Gazzetta dello Sport поставила Алексею 6,0. L'Eco di Bergamo оставила нашего полузащитника без оценки. Его партнер Руслан Малиновский появился сразу после перерыва вместо словенца Йосипа Иличича. La Gazzetta dello Sport выставила украинцу 5,5, L'Eco di Bergamo значительно более высокий балл — 6,5.

Армянин Генрих Мхитарян отыграл за «Рому» 88 минут. Оценка от общенационального издания — 6,5, от СМИ из Бергамо — 6,0. Такие же от двух изданий получил и узбек Элдор Шомуродов, вышедший на замену на 69-й минуте.

— За несколько часов до стартового свистка недалеко от Бергамо произошло землетрясение, небольшие толчки я почувствовал, даже находясь в Милане. Не возникало риска переноса встречи? — вопрос Соррентино.

— К счастью для нашего региона, обошлось без серьезных последствий. Когда все началось, ехал в машине — ее немного повело в сторону. Паника в некоторых местах, конечно, появилась, но это нормально для подобных случаев. Угрозы проведению игры в срок не было. На стадионе провели дополнительную проверку конструкций, и матч прошел по плану.

— А вот такой результат явно в планы «Аталанты» не входил. Чем объясняется домашний разгром?

— «Рома» вышла словно на последний бой, плюс слишком быстро, уже на 1-й минуте, открыла счет. А вскоре организовала и второй гол (на 27-й минуте. — Прим Г. К.). Джан Пьеро Гасперини уже по ходу первого тайма снял одного защитника и выпустил вместо него форварда — как раз Муриэль забил в раздевалку.

Надо признать, что голкипер Руй Патрисиу несколько раз выручал римлян, а ВАР отменил второй мяч «Аталанты», что очень сомнительно — недаром Гасперини после финального свистка находился в ярости. А всего через пять минут после того решения арбитров «Рома» забила третий — тогда все стало окончательно ясно.

Думаю, итоговый результат слишком суров по отношению к «Аталанте», но у любой команды случаются черные дни. Уже во вторник вечером предстоит поездка в Геную к «Дженоа» Андрея Шевченко. Гасперини сделает все возможное, чтобы победить свой бывший клуб.

— Как на этот раз проявил себя Миранчук?

— Русский нанес два удара по воротам: один с любимой левой ноги, другой — с правой. Правда, оба оказались неопасными. В остальном Алексей проявлял себя так же скромно, как мы привыкли в последнее время.

— Накануне встречи суровый Гасперини, который давно отправил россиянина в глухой запас, неожиданно разразился похвалой в адрес Миранчука — мол, и футболист он классный, и парень замечательный, и претензий никаких к нему нет. А потом выпустил почти на 30 минут. Что это было?

— Ни для кого в Бергамо не секрет, что «Аталанта» готова расстаться с Алексеем. Трансферный рынок открывается совсем скоро, так что это «предпродажная подготовка», как говорят в таких случаях. Клуб готов рассматривать как вариант полноценного перехода, так и аренду с правом выкупа.

Гасперини же только что продлил контракт, а ведь при нем Миранчук практически не появляется на поле. Никто не сомневается в его отменных человеческих качествах и не спорит, что это интересный исполнитель с набором определенных ценных качеств, но в схемы Джан Пьеро парень не вписался. Чтобы получать практику, нужно срочно менять команду.

— Что-то конкретное уже есть?

— В Бергамо называются разные сценарии. И про «Зенит» говорили, и про представителей серии А — «Дженоа», «Верону», «Сассуоло», «Специю», «Торино». Пока не очень понятно, как будет в реальности, но думаю, уже в январе все узнаем. Так уж сложилось, что «Аталанте» и Миранчуку лучше расстаться. И ничего страшного для самого Алексея в этом не вижу: ему еще играть и играть. В любом случае бергамский опыт может помочь ему в будущем.

— В составе «Аталанты» на второй тайм вышел Малиновский. За «Рому» с первых минут выступал Мхитарян, а на последние двадцать Моуринью поставил Шомуродова. Какое впечатление они произвели?

— Малиновский несколько раз опасно пробил, а угловой, после которого отменили взятие ворот, подавал именно он. «Рома» в целом действовала очень жестко и пыталась подавить атаку «Аталанты» за счет жесткой борьбы, что гостям во многом удалось. Даже мощного Сапату несколько раз чуть не закатывали в газон, что уж там говорить про менее крепких ребят!

Мхитарян выполнил очень большой объем черновой работы, так что на креатив у него сил почти не оставалось. Шомуродов тоже отметился в первую очередь именно в единоборствах, плюс поучаствовал в четвертой голевой атаке римлян. Так что оба внесли свой вклад в разгром соперника.