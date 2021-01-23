Во Флоренции играли Баджо и Батистута, Дунга и Канчельскис, Эффенберг и Сократес. Кокорин едет в один из самых ярких клубов Италии

Рассказываем, в какой незаурядный клуб готовится перейти российский нападающий.

Первый после «миллионников»

О том, что представляет собой «Фиорентина» на момент возможного (медосмотр-то еще не пройден) перехода туда Александра Кокорина, поговорим на днях, тем более что в эти выходные как раз заканчивается первый круг. А пока — о том, какое видное место этот клуб занимает в истории итальянского футбола.

В июне прошлого года La Gazzetta dello Sport опубликовала любопытную таблицу. На основании данных одной из крупнейших в Европе компаний, занимающихся исследованием рынков и социологическими опросами, итальянское издание привело статистику по числу футбольных болельщиков на Апеннинах с разбивкой по клубам. Выяснилось, что примерное общее число интересующихся серией А составляет 22,5 миллиона человек (при общем населении страны около 60 миллионов).

В пятерку самых популярных команд вошли — в порядке убывания — «Ювентус», «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома». «Ювентус» лидирует с огромным отрывом, «Интер» ненамного опережает «Милан», а «Наполи» идет четвертым с показателем минус 1 миллион от «Милана» и примерно плюс 1 миллион по отношению к «Роме». «Рома» с 1,895 миллиона болельщиков замыкает пятерку «клубов-миллионников». А вот на шестом месте — как раз «Фиорентина».

Роберто Баджо. Фото quattrotretre.it

Два скудетто, Кубок кубков и финал Кубка чемпионов

Согласно приведенным данным, у «фиалок» набирается 673 тысячи болельщиков. Для сравнения — у «Аталанты» (12-е место), куда недавно перебрался Алексей Миранчук, 245 тысяч. Чтобы не обижать бесподобную Флоренцию сравнением с унылым Бергамо, не будем терять время на сопоставление этих городов по степени популярности и любви к ним в Италии (а уж тем более во всем мире).

Давайте сравним удельный вес нынешнего клуба Миранчука и возможного клуба Кокорина в истории итальянского футбола. Да, «Аталанта» сегодня на слуху у всей Европы и считается весьма модной командой, однако за всю свою историю у этого клуба всего один-единственный трофей — Кубок Италии (и еще три проигранных финала). Лучший результат «Аталанты» в серии А — третье место (дважды).

А вот что у «фиалок»: два скудетто (еще пять раз команда занимала второе место и восемь раз — третье), шесть Кубков Италии (плюс еще четыре финальных матча) и один Суперкубок страны (плюс одно поражение в матче за Суперкубок). В 1961 году «Фиорентина» выиграла первый в истории Кубок кубков, а год спустя играла в том же турнире в финале. Еще раньше, в 1957 году, «Фиорентина» выступала в финальном матче второго розыгрыша Кубка чемпионов, где не без судейского скандала уступила великому мадридскому «Реалу». В 1990 году «фиалки» играли в финале Кубка УЕФА, где проиграли туринскому «Ювентусу», а семь лет спустя они уступили в полуфинале Кубка кубков «Барселоне», которая затем выиграла турнир. Так что Кокорин, как видите, готовится перейти в клуб с таким послужным списком, который и не снился «Аталанте».

Чемпионы мира и Европы

В XXI веке у «Фиорентины» пока один трофей, его команда добыла в 2001 году под руководством Роберто Манчини — это был Кубок Италии. Относительно недавно, в 2015 году, «фиалки» играли в полуфинале Лиги Европы, где уступили будущему победителю турнира «Севилье». А в 2008-м «фиолетовые», которых тогда тренировал Чезаре Пранделли, чуть было не сыграли в финале Кубка УЕФА с нашим «Зенитом»: в полуфинале «Фиорентина» лишь в серии пенальти проиграла «Рейнджерс». При этом форвард Лука Тони (чемпион мира и обладатель «Золотой бутсы"-2006) на пару с Павлом Погребняком стал тогда лучшим бомбардиром турнира. Кстати, если в 2006 году в составе чемпионов мира оказался всего один представитель «Фиорентины», то в 1982-м их в «Скуадре адзурре» было целых пять, а шестой в последний момент сам отказался ехать на турнир, не захотев фигурировать там в роли дублера.

А вообще в разные сезоны и десятилетия за «Фиорентину» выступали такие звезды итальянского, европейского и мирового футбола, как Роберто Баджо («Золотой мяч"-1993, вице-чемпион мира-1994) и Габриэль Батистута (победитель Кубка Америки-1991 и 1993), Курт Хамрин (вице-чемпион мира-1958) и Штефан Эффенберг (вице-чемпион Европы-1992), Педро Петроне (чемпион мира-1930) и Амарилдо (чемпион мира-1962), Руй Кошта (вице-чемпион Европы-2004) и Карлос Дунга (чемпион мира-1994, вице-чемпион мира-1998), Даниэль Бертони (чемпион мира-1978) и Сократес, Лука Тони (чемпион мира-2006) и Пьетро Верховод (чемпион мира-1982), Даниэль Пассарелла (чемпион мира-1978 и 1986) и Франческо Тольдо (вице-чемпион Европы-2000), Франческо Грациани (чемпион мира-1982) и Даниэле Массаро (чемпион мира-1982, вице-чемпион мира-1994), Энрико Альбертози (чемпион Европы-1968, вице-чемпион мира-1970) и Анджело Ди Ливио (вице-чемпион Европы-2000), Джованни Галли (чемпион мира-1982) и Джанкарло Де Систи (чемпион Европы-1968, вице-чемпион мира-1970). Ну а символом «Фиорентины» на все времена считается, конечно, Джанкарло Антоньони (чемпион мира-1982), который провел больше всех матчей за клуб в его истории.

2001 год. Роберто Манчини — тренер «Фиорентины». Фото Reuters

Выше только Милан, Турин и Рим

В разные годы «фиалок» тренировали такие знаковые для истории серии А специалисты, как Фульвио Бернардини и Ферруччо Валькареджи, Бруно Пезаола и Нильс Лидхольм, Карло Маццоне и Свен-Еран Эрикссон, Клаудио Раньери и Джованни Трапаттони, Роберто Манчини и Чезаре Пранделли (сейчас у него второй заход). В «Фиорентине» успели отметиться Нерео Рокко (легендарный тренер «Милана») и незабываемый Дино Дзофф. А еще во Флоренции в разное время потрудились Луиджи Радиче, Альберто Малезани, Фатих Терим, Синиша Михайлович, Винченцо Монтелла, Паулу Соуза, Стефано Пиоли.

Да, в истории «Фиорентины» было банкротство, после которого она восстала из пепла под другим названием и возродилась из недр серии С. Да, «Фиорентина» несколько раз вылетала в серию В, но все это не мешает клубу из Флоренции оставаться одним из самых популярных и заметных на Апеннинах. Вот вам на десерт еще одна деталь: для «Фиорентины» нынешний сезон — 83-й в серии А. Больше только у четырех клубов: «Интер» проводит 89-й сезон, «Ювентус» и «Рома» — 88-й, «Милан» — 87-й.

Если Кокорин на днях подпишет контракт с «фиалками», то станет вторым вслед за Андреем Канчельскисом представителем российского футбола в истории «Фиорентины». И у нас появится еще немало поводов поговорить как про феномен этого клуба и его историю, так и про великолепную Флоренцию.