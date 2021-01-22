Галерея Уффици, Высоцкий, три тенора, Набоков, Станиславский, Тютчев — футбольный трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» вызвал у обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера целую россыпь культурных ассоциаций .

Это какое-то кино, ей-богу. Кино, которое пишется жизнью на наших глазах и не устает удивлять крутизной сюжетных поворотов.

17 сентября 2019 года Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым выходят на свободу по условно-досрочному освобождению из исправительной колонии общего режима номер 4 в Алексеевке Белгородской области, расположенной всего в 80 километрах от Валуек — родного города Кокорина.

21 января 2021 года недавний заключенный, успевший за это время отметиться в трех клубах РПЛ — «Зените» (где провел два сбора, но был забанен не по футбольным причинам), «Сочи» и «Спартаке», — улетает играть в некогда воспетый Владимиром Высоцким клуб «Фиорентина» из красивейшей Флоренции.

16 месяцев, менее полутора лет, прошло между нарами в Алексеевке и галереей Уффици. Любопытно, кстати, заглянет ли Кокорин в последнюю хоть разок и в курсе ли он вообще, что это такое.

Но нам все же интереснее, что такое — это решение «Фиорентины», мигом осчастливившее тысячи болельщиков «Спартака». Еще никогда не видел такого единодушного и горячего одобрения трансфера столь разношерстной публикой, как поклонники красно-белых.

Почему-то вспоминается бессмертная фраза того самого Анатолия Федоровича Бышовца, коль скоро речь уж зашла о клубе «Фиорентина»: «Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит». Честно признаюсь, в моем сознании решение флорентийцев по-прежнему укладывается меньше, чем если бы прямо сейчас туда перешел в качестве действующего игрока сам Бышовец.

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заслуживает безоговорочной похвалы, осуществив казавшуюся невозможной вещь — продажу Кокорина за не самые маленькие деньги в топ-чемпионат и заодно сброс с красно-белых плеч его мощной и совершенно не оправдывавшейся зарплаты. А заодно шанс для самого игрока открыть для себя планету реального футбола. В Россию он оттуда всегда успеет вернуться.

Конечно, Попову знатно помогли три сладкоголосых итальянских тенора. О талантах улыбчивого русского на Апеннинах долго пели его поклонники — Фабио Капелло, Роберто Манчини и сын Марчелло Липпи в роли агента. Может, и правда есть какая-то судьба в том, что Алессандро Кокорини всегда хорошо играл именно у итальянцев?

Факт, что под дудочку этих троих, словно подпав под какие-то волшебные чары, сейчас пляшет руководство некогда большого апеннинского клуба, занимающего 14-е место в серии А. Видимо, руководство «фиалок», в последнем туре растоптанных 0:6 «Наполи» и совсем разучившихся забивать, пришло в какие-то безграничные панику и отчаяние, если надумало приглашать в серию А Кокорина. Почти к 30 годам никогда не игравшего за границей и за последние три года проведшего больше времени в местах лишения свободы, чем на футбольном поле. Не забудем ведь, что у него и «кресты» были не так давно, в 2017-м.

К этой зиме уже все разуверились, что «Спартаку» Александр может принести хоть какую-то пользу. Я в это не слишком верил с самого начала, о чем и писал. Но все же думал, что им будет двигать мотивация реванша, — от злости на «Зенит», как минимум.

Однако и этого заметно не было. Не особо верю в теории заговора и негласные запреты играть против питерцев и сочинцев. Скорее склонен считать, что к травмам Кокорина приводили дополнительные усилия, наложенные на неготовность. Что же до корней этих повреждений — то, как многие считают, СИЗО и колония все-таки не могли не сказаться на здоровье человека, вновь попавшего в профессиональную спортивную среду. Чудес не бывает. Ведь и у Мамаева с тех пор — шлейф болячек.

Не верю и в чудеса, которые с какого-то перепугу должны произойти за рубежом. Кокорин всю жизнь всячески бежал от какого-либо выхода из зоны комфорта. Потом, правда, жизнь вывела его из нее сама, но это уже другая, нефутбольная история.

Помню, как Кокорин поразил меня своей заряженностью в первых официальных матчах за «Сочи». В частности, против «Краснодара», команды, на фоне которой по идее должны была высветиться все его объективные футбольные потери. А от взял и поверг «быков», как крутой матадор.

Но в таком пылающем виде его хватило только на три весенних игры. А то, что летом Кокорин уже был другим, подтверждает и Владимир Федотов — правда, главный тренер «Сочи» в целом отзывается о нем лестно и напирает не на настрой, а на физическую готовность. Мол, человек часть времени между весенней и летней частями чемпионата был не в Сочи, работал самостоятельно и, видимо, провел этот период «не совсем так, как требовал его организм». Ну, мы поняли.

Если не считать матч с ростовскими детьми, то после весеннего пандемийного перерыва Кокорин не забил ни одного мяча с игры! Ни в «Сочи», где он реализовал пенальти в ворота «Динамо», ни в «Спартаке», где забил 11-метровые еще дважды.

Поэтому решительно не могу понять, с чего вдруг парень под 30, не забивавший почти год с игры, выступающий всю жизнь в пешеходной РПЛ, не знающий итальянского и других иностранных языков и привыкший к расслабленному образу жизни, регулярно травмирующийся и к тому же кучу времени потративший вы сами знаете на что, должен приехать в один из самых элитных чемпионатов в Европе и вдруг зафеерить.

Так не бывает.

Не верю, как Станиславский, хотя и всячески желаю ему этого. Его согласие поехать в Италию со снижением зарплаты почти в два раза (с трех до 1,7 миллиона евро в год), как утверждает знающие люди, вызывает уважение.

Вот только сдается мне, что подобное решение Кокорин должен был принимать не в 2020-м, а где-то в 2014-15 годах. И тогда бы у него действительно были шансы стать органичной частью итальянского футбола.

Но мы же не дети, чтобы верить в чудеса, правда? Даже если в них почему-то поверили руководство «Фиорентины» и тертый тренер Чезаре Пранделли, финалист Евро-2012. Турнира, на котором 21-летний Кокорин провел пять минут во встрече с Чехией.

С тех пор много воды утекло.

В приватных разговорах тренеры вздыхали и говорили, что покупаются на его действительно незаурядный талант один за другим. И лишь потом понимают, что Кокорин — футболист, но не спортсмен. Так бывает.

Но его решение поехать с двойным понижением зарплаты из Москвы во Флоренцию — как раз решение спортсмена. Такое редкое в его карьере.

Опытные люди, много лет работавшие с Кокориным, предсказали мне в момент его перехода в «Спартак», что поначалу он будет рвать и метать, но выводы надо делать ближе к зиме, когда первый эмоциональный пыл сойдет. Но не произошло даже этого — вместо того, чтобы рвать, он сразу порвался.

Может, такой сценарий сработает в «Фиорентине». Но за границей-то он пока вообще не играл. И как знать — вдруг у Кокорина там откроются чакры, о которых он и сам не ведает?

В интервью моему коллеге Артему Калинину форвард упомянул, что у него возникало недопонимание с руководством красно-белых — не став, правда, развивать тему. Думаю, скоро узнаем. Но если это недопонимание только подтолкнуло Кокорина согласиться на флорентийское понижение, а «Спартак» — его продать, то все, что ни делается, — к лучшему.

Больше всех в этой истории пока вызывает сомнения выгода покупателя. Оставить в дураках итальянцев, которые в этом деле по жизни — непревзойденные асы, довольно сложно. Но если спортивному директору красно-белых Попову это удалось, то фраза Владимира Набокова, что русские — это пессимистическая копия итальянцев, не так уж далека от истины.

И все же от этого сюжета хочется чего-то большего, чем уже появившегося в комментариях болельщиков сравнения Кокорина для «Фиорентины» с Райковичем для «Локомотива». Уж если мы с вами наблюдаем за удивительным фильмом, который создает перед нами сама жизнь, то для завоевания «Оскара» эти невероятные приключения российского футболиста-зэка в Италии должны окончиться хеппи-эндом. Вопреки всему, в том числе и моему неверию.

Хорошее кино — оно ведь не только про непредсказуемые повороты сюжета, но и об меняющемся отношении зрителя к герою. Я вот еще недавно никогда бы не поверил, что он решится на отъезд. Думал, а не из таких. Ошибался, каюсь.

И если когда-то Кокорин вызывал стойкое раздражение, после обрушившейся на него длани российской судебной системы — сочувствие, после выхода на свободу, бана «Зенита» и на первом этапе в «Сочи» — сопереживание, все время в «Спартаке» — вернувшееся раздражение, то теперь — интерес и уж точно желание, чтобы у него в Италии получилось.

Удачи тебе, Саша, в этой гонке даже не за уходящим, а за почти уже ушедшим поездом. Вот-вот скроется в тоннеле ultima carrozza, последний вагон.

Только, пожалуйста, соберись и сделай в этом забеге ускорение. По-другому уже никак.

Кто-то из классиков давным-давно сказал, что можно лечь спать талантливым, а проснуться бездарным.

Докажи всем, что это не про тебя.

И что в Кокорина в «Фиорентине», в отличие от России в стихотворении Тютчева, можно не только верить.