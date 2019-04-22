"Золотому мальчику" исполнилось 37 лет. Вспомним голы Кака

Чемпиону мира в составе сборной Бразилии, экс-полузащитнику "Милана" и "Реала" Кака сегодня, 22 апреля, исполнилось 37 лет.

Кака начал свою карьеру в "Сан-Паулу". В 2003 году перешел в "Милан", с которым стал чемпионом Италии и обладателем трофея Лиги чемпионов. С 2009-го по 2013-й выступал за "Реал". Завоевал Кубок Испании, стал чемпионом ла лиги и выиграл Суперкубок Испании. Последним клубом Кака стал "Орландо-Сити". Бразилец завершил карьеру в 2017 году.

Кака является обладателем награды "Золотой мяч"-2007.