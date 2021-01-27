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Златана Ибрагимовича удалили в миланском дерби

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Златан Ибрагимович. Фото Goal.com.
Златан Ибрагимович. Фото Goal.com.
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил красную карточку в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Интера».

Швед был вынужден покинуть поле на 58-й минуте. Судья показал ему вторую желтую карточку на фол на Александре Коларове.

По ходу второго тайма «Милан» ведет 1:0. Ибрагимович — автор единственного мяча. В первом тайме у него был серьезный конфликт с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.

Интер — Милан

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