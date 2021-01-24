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Златан выложил фото с обритой налысо головой

18:37
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
Златан Ибрагимович. Фото Instagram
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выложил в сториз Instagram фотографию с обритой налысо головой. В подписи к снимку он оставил только «All in» (можно перевести как «выдохся, устал»).

Скорее всего, это изображение фейковое, поскольку на нем видны артефакты обработки фоторедактором.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович забил 12 голов в 9 играх серии A. Во всех турнирах он отметился 13 мячами в 14 встречах.

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