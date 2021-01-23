«Милан» разгромно проиграл «Аталанте» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:3. 90 минут на поле отыграл шведский форвард красно-черных Златан Ибрагимович. Форвард не смог поразить ворота в игре серии A только второй раз в нынешнем сезоне. Впервые это произошло 9 января в матче с «Торино» (2:0), но тогда 39-летний швед только вернулся после мышечной травмы и провел на поле только шесть минут.

С учетом матчей, которые Златан начинал в стартовом составе, он не забил в чемпионате впервые за полгода. Предыдущий раз это произошло ровно 6 месяцев назад: 24 июля 2020 гда, еще в прошлом сезоне. Примечательно, что соперником «Милана» тогда была также «Аталанта» (та встреча завершилась со счетом 1:1).

Всего в нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 12 голов в 9 играх серии A.