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«Златан сыграет важную роль в этом чемпионате». Кака — о важности Ибрагимовича для «Милана»

05:56
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Экс-полузащитник «Милана» Кака отметил, что нападающий Златан Ибрагимович играет важную роль в команде. «Россонери» являются одними из лидеров серии А после трех туров.

— Златан позволяет каждому повышать уровень, — цитирует La Gazzetta dello Sport Кака. — Он очень помогает молодым игрока, заставляет команду расти, учит других оставаться на высоком уровне и снимает давление. Бьюсь об заклад, чемпионат будет долгим и трудным. Златан будет иметь значение до конца.

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