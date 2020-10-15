Экс-полузащитник «Милана» Кака отметил, что нападающий Златан Ибрагимович играет важную роль в команде. «Россонери» являются одними из лидеров серии А после трех туров.

— Златан позволяет каждому повышать уровень, — цитирует La Gazzetta dello Sport Кака. — Он очень помогает молодым игрока, заставляет команду расти, учит других оставаться на высоком уровне и снимает давление. Бьюсь об заклад, чемпионат будет долгим и трудным. Златан будет иметь значение до конца.