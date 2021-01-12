Златан сыграет в стартовом составе «Милана» впервые с ноября

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка Италии против «Торино».

Для 39-летнего шведа это первое появление в «старте» с 22 ноября 2020 года. В тот день форвард оформил дубль в игре чемпионата Италии против «Наполи» (3:1), но получил мышечную травму на 78-й минуте.

При восстановлении игрок получил еще одно повреждение и не играл до 9 января. Три дня назад он провел шесть минут в игре серии A, также против «Торино».

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 11 игр и забил 11 голов во всех турнирах.