Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал ближайший переход нападающего Марио Манджукича.

«Молодые одноклубники мотивируют меня, они бросают мне вызов, чтобы увидеть, кто больше бегает. Я не сдаюсь и показываю, что могу бегать, как они. У нас все хорошо, мы почти на полпути к чемпионству. Сейчас начинаются самые сложные игры. Это будет очень сложно, но у нас будет Манджукич, Мейте, может приедет еще кто-то. Я счастлив, теперь у нас будет два форварда, которые пугают наших соперников», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

34-летний Манджукич приехал в частную клинику «La Madonnina» и начал проходить медицинские тесты перед подписанием контракта с «Миланом». Хорват подпишет соглашение на полгода с зарплатой в 1,8 миллиона евро.