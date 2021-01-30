Златан не реализовал третий пенальти из шести в этом сезоне серии А

«Милан» играет с Болоньей в матче 20-го тура серии А (2:0, второй тайм).

На 24-й минуте матча защитник хозяев сфолил в своей штрафной, за что в ворота «Болоньи» был назначен пенальти.

К одиннадцатиметровой отметке отправился форвард «Милана» Златан Ибрагимович, однако, пробив в левый нижний угол ворот, швед не сумел переиграть голкипера.

Данный пенальти стал шестым для Ибрагимовича в текущем сезоне серии А. Половину из них нападающий не реализовал.