Златан не реализовал третий пенальти из шести в этом сезоне серии А
18:30
«Милан» играет с Болоньей в матче 20-го тура серии А (2:0, второй тайм).
На 24-й минуте матча защитник хозяев сфолил в своей штрафной, за что в ворота «Болоньи» был назначен пенальти.
К одиннадцатиметровой отметке отправился форвард «Милана» Златан Ибрагимович, однако, пробив в левый нижний угол ворот, швед не сумел переиграть голкипера.
Данный пенальти стал шестым для Ибрагимовича в текущем сезоне серии А. Половину из них нападающий не реализовал.
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