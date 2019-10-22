Златан Ибрагимович — журналисту: «Тебе тоже нужен мой номер? Давай, звони»
19:12
Нападающий «Лос Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос американского журналиста о звонке Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport. Ранее главный тренер «Наполи» обещал набрать 38-летнему форварду и пригласить его в команду.
— 3 дня назад вам обещал позвонить Анчелотти. Позвонил?
— Все звонят Златану. Тебе тоже нужен мой номер? Давай, звони.
— Нет, я всего лишь хотел видеть вас в «Гэлакси» и в следующем году.
В текущем сезоне Ибрагимович провел 30 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.
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