Нападающий «Лос Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос американского журналиста о звонке Карло Анчелотти, сообщает Corriere dello Sport. Ранее главный тренер «Наполи» обещал набрать 38-летнему форварду и пригласить его в команду.

— 3 дня назад вам обещал позвонить Анчелотти. Позвонил?

— Все звонят Златану. Тебе тоже нужен мой номер? Давай, звони.

— Нет, я всего лишь хотел видеть вас в «Гэлакси» и в следующем году.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 30 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.