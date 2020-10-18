Златан Ибрагимович: «Я сыграл бы в дерби любой ценой, даже с коронавирусом»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что был готов сыграть против «Интера» даже с положительным тестом на коронавирус. Его команда победила 2:1, а сам швед сделал дубль. Ранее футболист сдал положительный тест на COVID-19.
«У меня немного пропал вкус, но других симптомов у меня не было, — цитирует игрока Goal.com. — Я каждые три дня проходил тестирование. Я сказал себе, что сыграю в дерби любой ценой, даже если бы у меня все еще был положительный тест.
Становлюсь ли я лучше с возрастом? Да, я чувствую себя более совершенным, и опыт помогает мне. Если бы я был в такой форме, как в молодости, никто не остановил бы меня.
Борьба за скудетто? Мы только в начале пути, мы идем от матча к матчу. Когда я пришел сюда, целью было попасть в еврокубки, и мы сделали это. Шанс на скудетто есть. Если ты сделал одну вещь, то ты можешь сделать все».
«Милан» лидирует в чемпионате Италии, набрав 12 очков в четырех матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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