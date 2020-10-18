Златан Ибрагимович: «Я сыграл бы в дерби любой ценой, даже с коронавирусом»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что был готов сыграть против «Интера» даже с положительным тестом на коронавирус. Его команда победила 2:1, а сам швед сделал дубль. Ранее футболист сдал положительный тест на COVID-19.

«У меня немного пропал вкус, но других симптомов у меня не было, — цитирует игрока Goal.com. — Я каждые три дня проходил тестирование. Я сказал себе, что сыграю в дерби любой ценой, даже если бы у меня все еще был положительный тест.

Становлюсь ли я лучше с возрастом? Да, я чувствую себя более совершенным, и опыт помогает мне. Если бы я был в такой форме, как в молодости, никто не остановил бы меня.

Борьба за скудетто? Мы только в начале пути, мы идем от матча к матчу. Когда я пришел сюда, целью было попасть в еврокубки, и мы сделали это. Шанс на скудетто есть. Если ты сделал одну вещь, то ты можешь сделать все».

«Милан» лидирует в чемпионате Италии, набрав 12 очков в четырех матчах.