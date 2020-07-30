Златан Ибрагимович: «Я как Бенджамин Баттон, но никогда не был старым»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии. 38-летний швед оформил дубль.

— Люди говорят мне, что я стар и уже устал от футбола, но еще просто разогреваюсь, — приводит слова форварда Football Italia. — Я как Бенджамин Баттон, только всегда был молодым и никогда не был старым! Когда в серии А появляется шанс забить гол, вы должны его использовать. А затем убить игру.

Я могу сказать хорошее о Пиоли, рад за его новый контракт, потому что он проделал такую большую работу. Он был под огнем, полностью заслужил контракт. Команда верит в тренера, я его уважаю.