Златан Ибрагимович: «В последние недели разговаривал с Бобаном и Мальдини чаще, чем со своей женой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился первыми впечатлениями после возвращения в итальянский клуб. 38-летний швед заключил соглашение до конца сезона. Он будет играть под 21-м номером.

— Я показал свободные номера своим детям, и они предпочли 21-й, поэтому я выбрал этот номер, — цитирует Ибрагимовича Football Italia. — Я не сильно изменился по сравнению с тем, каким был в детстве. Все так же голоден, решителен и уверен в себе. Моя цель — помочь клубу и команде улучшить ситуацию. А если говорить об индивидуальных целях, то сделать максимально возможное на поле.

Все очень счастливы, я получил много поздравлений. Теперь, наконец, все оформлено официально. У меня остались только хорошие воспоминания о клубе. Это отличный клуб, отличная команда, а играть на «Сан-Сиро» — великолепное чувство.

В последние две-три недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини чаще, чем со своей женой. Все прошло хорошо, поэтому я сейчас нахожусь здесь.