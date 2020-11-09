Златан Ибрагимович: «Учитывая ситуацию в таблице, «Милан» хочет выигрывать в каждой игре»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (2:2). 39-летний швед не реализовал пенальти и забил второй гол команды.

— Я злюсь, потому что ничья в этом матче недостаточно хороша для нас, — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia. — У нас было так много моментов, я не забил пенальти. Думаю, что оставляю следующий 11-метровый Кессье! Это было бы лучше...

Мы пропустили два мяча, потом забили. Сейчас главное — не терять уверенности. Учитывая нынешнюю ситуацию в таблице, мы хотим выигрывать в каждой игре.