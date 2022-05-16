Златан Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе «Милана» перед игрой с «Аталантой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разбил лобовое стекло в клубном автобусе перед игрой 37-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

Форвард решил поддержать болельщиков, которые пришли встретить футболистов перед матчем. Швед, находившийся внутри автобуса, подошел к стеклу и начал стучать по нему в ритм с фанатами, скандировавшими кричалки. Стекло не выдержало ударов игрока и треснуло.

«Милан» обыграл «Аталанту» со счетом 2:0, Ибрагимович остался в числе запасных на матч.

«Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, перед последним туром отрыв команды от идущего на второй строчке «Интера» составляет 2 очка. В заключительном туре «Милан» сыграет с «Сассуоло», а «Интер» — с «Сампдорией». Оба матча пройдут 22 мая и начнутся в 19.00 (мск).