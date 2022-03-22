Златан Ибрагимович рассказал об эмоциях, которые испытывает при мыслях о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что переживает, думая о завершении карьеры.

«Нахожусь в небольшой панике, когда думаю о завершении карьеры. Я буду продолжать играть как можно дольше, пока буду показывать результат и получать удовольствие. Хочу завершить карьеру без сожалений, поэтому должен максимально эффективно использовать свое время», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

40-летний швед в 18 матчах в серии А забил 8 голов и сделав 2 результативные передачи.