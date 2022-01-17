Златан Ибрагимович провел 150 матчей в составе «Милана»

17 января «Милан» дома принимает «Специю» в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

Для нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича это 150-й матч в составе команды.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в команду. В текущем сезоне 40-летний швед провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.