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Сегодня, 21:00

Златан Ибрагимович провел 150 матчей в составе «Милана»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Златан Ибрагимович.
Фото Reuters

17 января «Милан» дома принимает «Специю» в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

Для нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича это 150-й матч в составе команды.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 2020 году он вернулся в команду. В текущем сезоне 40-летний швед провел 17 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
7
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
8
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
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Ювентус – Удинезе
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16.01 14:30
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 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
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Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
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Милан – Специя
 - : -
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 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Лацио

 6
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