Ибрагимович — о решении завершить карьеру: «Я горжусь тем, что играл настолько долго»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свое решение завершить профессиональную игровую карьеру.

«С завтрашнего дня я буду свободным человеком. Завтра открывается новая глава в моей жизни. Я горжусь тем, что у меня была такая долгая карьера. Когда я проснулся этим утром, шел дождь. Я сказал себе, что даже богу грустно», — заявил Ибрагимович на пресс-конференции.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.