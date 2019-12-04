Златан Ибрагимович: «После травмы многие говорили, что я больше не могу играть, но я доказал им обратное»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что доволен опытом, полученным в MLS. Ранее швед заявил, что в январе присоединится к итальянскому клубу, когда у него закончится контракт с американским коллективом.

— Я очень рад, что получил такой опыт в Лос-Анджелесе, тем более что после травмы многие люди говорили, что я больше не могу играть, но я доказал им, что все еще могу играть важную роль на поле, — цитирует GQ Italia Ибрагимовича. — На техническом и тактическом уровне MLS все еще нужно расти. Игроки бегают, но не привыкли играть ногами, так как все традиционные американские виды спорта связаны с использованием рук?.

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