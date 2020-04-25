Златан Ибрагимович: «Пока нет смысла возвращаться в Италию. Лучше тренироваться с «Хаммарбю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о тренировках с шведским «Хаммарбю», в расположении которого находится из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, я обеспокоен происходящим и слежу за информацией, — приводит Football Italia слова Ибрагимовича. — В то же время я считаю, что нельзя все остановить. Надо продолжать двигаться вперед и жить своей жизнью. Учитывая, что в Европе все заморожено, особенно в Италии, где никто не может тренироваться и все сидят дома, я рад, что могу тренироваться с «Хаммарбю». Очень благодарен клубу за то, что у меня есть такая возможность. Газон пусть и не натуральный, но скорости все равно неплохие. Мое будущее? Не знаю. Кто мог подумать, что придет коронавирус и все перевернется с ног на голову? Пока мне не о чем думать, у меня есть контракт с «Миланом». Никто не знает, как скоро я вернусь в расположение своего клуба. Как только разрешат тренироваться, я отправлюсь в Италию. Сейчас в этом не никакого смысла. Все сидят дома, публикуют в соцсетях видео того, как тренируются в условиях карантина. Мне лучше тренироваться в Швеции, с «Хаммарбю».

По последним данным, в Италии 192 994 случая коронавируса — третий показатель в мире. Умерли 25 969 человек, выздоровели — 60 498.