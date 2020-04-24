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Златан Ибрагимович — о контракте: «Я говорил, что хочу играть в футбол как можно дольше»

15:30
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о выступлении за итальянский клуб.

Контракт 38-летнего шведа заканчивается в июне 2020 года.

— У меня есть контракт с «Миланом», так что посмотрим, чем это закончится, — приводит слова Ибрагимовича Sportbladet. — Я говорил, что хочу играть в футбол как можно дольше, но никогда не знаешь, что произойдет.

Если вы играете в команде, вы должны вносить свой вклад. Посмотрим, что получится.

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