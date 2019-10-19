Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вспомнил период своего пребывания в «Ювентусе», «Интере» и «Милане», а также выразил сожаление по поводу текущего положения дел в «россонери». В серии А швед выступал с 2004 по 2012 годы.

— В Торино для меня все было «вау!», я приехал в «Ювентус» молодым и крайне амбициозным, — заявил 38-летний швед Gazzetta dello Sport. — Переход в «Интер» был для меня профессиональным шагом вперед. Они дали мне контракт и сказали: «иди и раздобудь нам титулы». В итоге все прошло отлично.

Но я никогда не чувствовал себя настолько сильным, как в «Милане». В той команде была группа прирожденных чемпионов на своем закате. Возможно, мне было особенно приятно играть за «Милан» еще и потому, что до него я мучился в «Барселоне».

Нынешний «Милан» — это катастрофа. У них очень много бравых слов и мало дел. Сейчас они не похожи на тот «Милан», в которого влюбился весь мир. Возможно, им управляют не те люди, которые способны привести его к успеху.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.