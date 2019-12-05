Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что федерации футбола Италии нужно строже бороться с расизмом. 37-летний швед собирается продолжить карьеру в серии А.

— Надевать футболку «Нет расизму» — это хорошо, но это не решает проблему, — цитирует GQ Ибрагимовича. — Лучше снимать три очка, останавливать матчи и терять деньги, чтобы клубы рисковали понижение до серии B. Нужно быть строгими.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр