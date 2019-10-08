Златан Ибрагимович: «Мне грустно видеть «Милан» таким»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за «Милан», поделился мнением о ситуации в итальянском клубе. Сегодня, 8 октября, был уволен Марко Джампаоло.

— Мне грустно видеть «Милан» таким, — цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича. — Клуб должен быть на вершине, там должны быть лучшие игроки в мире, но сейчас это не так. Им нужно вкладывать деньги, иначе они ничего не достигнут. Качество не получают бесплатно.

«Ювентус» является символом итальянского футбола благодаря своему составу. У «Интера» тоже все хорошо, хоть они и немного позади. Другие команды тоже стараются.

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