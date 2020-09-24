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Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

18:53
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
Златан Ибрагимович. Фото ФК «Милан».
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом.

«Вчера у меня был отрицательный тест на коронавирус, сегодня — положительный, — написал швед в Twitter. — Никаких симптомов или чего-то подобного. Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея».

38-летний швед из-за положительного теста вынужден пропустить матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Эта игра состоится сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени.

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