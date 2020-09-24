Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что он заразился коронавирусом.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) September 24, 2020

«Вчера у меня был отрицательный тест на коронавирус, сегодня — положительный, — написал швед в Twitter. — Никаких симптомов или чего-то подобного. Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея».

38-летний швед из-за положительного теста вынужден пропустить матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против норвежского клуба «Буде-Глимт». Эта игра состоится сегодня и начнется в 21.30 по московскому времени.