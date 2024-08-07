Ибрагимович: «Моему сыну нелегко из-за того, кто его отец»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что его сыну Максимилиану будет сложно. В этом сезоне он будет играть за «россонери» в третьем итальянском дивизионе.

«Ему нелегко из-за того, кто его отец. У него тяжелая фамилия. Куда бы он ни пошел, его всегда будут сравнивать. Но в «Милане» не вижу, чтобы он отличался от других. Я не оцениваю его как своего сына. Я оцениваю его как и всех остальных футболистов. Он должен учиться и работать. Он силен морально. Люди думают, что футбол – это легко и что все приходит легко. Но это не так.

Он должен получить тот драйв, который был у меня, разными способами. Где он его получает, вы должны спросить его. Я могу говорить только как отец. Я привил ему дисциплину, уважение и трудолюбие. Если хочешь чего-то, ты работаешь ради этого. Моя работа как отца – сделать его независимым, когда он вырастет. Если я не сделаю его независимым – я потерпел неудачу. Стараюсь сохранять баланс, потому что когда я был молодым, мой отец не мог дать мне то, что я могу дать своему сыну сегодня. Но мой отец сделал для меня все, что мог. И я делаю то же самое для своих сыновей», – цитирует New York Times Ибрагимовича.