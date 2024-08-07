Ибрагимович: «Моему сыну нелегко из-за того, кто его отец»
Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что его сыну Максимилиану будет сложно. В этом сезоне он будет играть за «россонери» в третьем итальянском дивизионе.
«Ему нелегко из-за того, кто его отец. У него тяжелая фамилия. Куда бы он ни пошел, его всегда будут сравнивать. Но в «Милане» не вижу, чтобы он отличался от других. Я не оцениваю его как своего сына. Я оцениваю его как и всех остальных футболистов. Он должен учиться и работать. Он силен морально. Люди думают, что футбол – это легко и что все приходит легко. Но это не так.
Он должен получить тот драйв, который был у меня, разными способами. Где он его получает, вы должны спросить его. Я могу говорить только как отец. Я привил ему дисциплину, уважение и трудолюбие. Если хочешь чего-то, ты работаешь ради этого. Моя работа как отца – сделать его независимым, когда он вырастет. Если я не сделаю его независимым – я потерпел неудачу. Стараюсь сохранять баланс, потому что когда я был молодым, мой отец не мог дать мне то, что я могу дать своему сыну сегодня. Но мой отец сделал для меня все, что мог. И я делаю то же самое для своих сыновей», – цитирует New York Times Ибрагимовича.
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3
|Ювентус
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4
|Аталанта
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5
|Болонья
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6
|Рома
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7
|Лацио
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8
|Фиорентина
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9
|Торино
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10
|Наполи
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11
|Дженоа
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12
|Монца
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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|0-0
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
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