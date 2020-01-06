Златан Ибрагимович: «Хотел отпраздновать гол за «Милан», как бог»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после матча 18-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (0:0) поделился впечатлениями от дебюта. Шведский форвард вышел на поле во втором тайме.

— Я ощущал прилив адреналина, эмоций и чувств, которые испытывал на протяжении девяти или десяти лет, — цитирует Ибрагимовича Football Italia. — У меня отличные отношения с фанатами. Это дает мне дополнительную мотивацию. Хотел выйти на поле, забить гол, а потом отпраздновать перед болельщиками, как бог.

Думаю, команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, играли не так эффективно. Нужно понять, как максимально эффективно можно использовать этот состав.

Я здесь только четыре дня и сделаю все, чтобы Милан двигался вперед. Нужно больше веры.