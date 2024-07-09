Ибрагимович — о подготовке «Милана» к новому сезону: «Мы усердно работаем и полны энтузиазма»
Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
«Мы усердно работаем и полны энтузиазма, но мы никуда не торопимся. Мы голодны и с большим желанием хотим начать это новое приключение. Я понимаю желание болельщиков видеть победы клуба. Мы сделаем все для этого. «Милан» — амбициозный клуб. У нас есть четкие цели, и мы хотим победить», — цитирует слова Ибрагимовича пресс-служба клуба.
В сезоне-2023/24 «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем турнира стал «Интер».
Источник: ФК «Милан»
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15
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16
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17
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18
|Парма
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19
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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