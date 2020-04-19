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Зидан может возглавить «Ювентус» после Сарри

12:37
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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«Ювентус» намерен договориться с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом возглавить туринский клуб, сообщает le10sport.com.

По сведениям источника, представители «Ювентуса» уже связались с окружением французского специалиста. Отмечается, что у Зидан не ладит с президентом «Реала» Флорентином Пересом и сомневается в стратегии клуба.

Действующий контракт Зидана рассчитан до 2022 года. Француз выступал за «Ювентус» в качестве игрока с 1996-го по 2001 год.

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