Журналист заявил, что «Ювентус» хочет избавиться от Роналду

Журналист Гильем Балаге рассказал, что «Ювентус» хочет продать нападающего Криштиану Роналду.

— Главная причина, почему говорят, что Роналду может уйти в «ПСЖ», не в том, что парижане хотят его купить, а в том, что агенту Жорже Мендешу дали указание найти португальцу новую команду, — сказал в эфире BBC Балаге. — Мы видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в «Реал», были разговоры про МЛС и так далее. Все потому, что «Ювентус» хочет избавиться от его зарплаты.

Роналду предлагали всем, даже «Барселоне», но я не уверен, что его удастся так просто продать, с учетом такой зарплаты. В «Реале» он зарабатывал 23 миллиона евро в год, думаю, что в «Ювентус» он переходил на тех же условиях. Кто согласится платить ему такие деньги?

На счету португальца в минувшем сезоне — 46 игр за клуб во всех турнирах, 37 голов и 5 передач. Также «Ювентус» выиграл чемпионат Италии.