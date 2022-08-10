Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки раскритиковал нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую переду. Зато у него 2 желтые.

Кокорин — это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша — не футболист», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин пропустил начало сборов флорентийского клуба из-за ковида.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.