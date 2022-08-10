Журналист Tuttosport: «Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Саша не футболист»
Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки раскритиковал нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Кокорин — катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую переду. Зато у него 2 желтые.
Кокорин — это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша — не футболист», — цитирует Франки «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин пропустил начало сборов флорентийского клуба из-за ковида.
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -