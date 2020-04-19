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Журналист Никола Скира: «Наполи» хочет подписать Азмуна на замену Милику»

21:40
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Наполи» проявляет активный интерес к нападающему «Зениту» Сердару Азмуну. Клуб из Неаполя ведет переговоры с агентом 25-летнего иранца Фали Рамадани, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

«Наполи» готов подписать с футболистом контракт на 5 лет. В лице Азмуна неполитанцы видят замену форварду Аркадиушу Милику, который не может договориться о новом контракте с командой.

«Зенит» хочет получить за трансфер 30-35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что иранца хотят приобрести испанские «Атлетико» и «Севилья», а также три английских клуба — «Лестер», «Вест Хэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Азмун отметился 14 голами и 7 передачами в 29 играх.

Азмун подходит «Атлетико» и нужен «Наполи». Но «Зениту» — больше

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