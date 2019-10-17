Жуан Жезус: «Я простил фаната, который посоветовал мне «играть в зоопарке»

Защитник «Ромы» Жуан Жезус рассказал, как относится к болельщику, который посоветовал ему «играть в зоопарке».

— Все эти события заставляют меня думать о том, что мир — далеко не совершенен, и его нужно менять, — цитирует игрока итальянский журналист Альфредо Педулла. — Я хочу воспитывать детей в лучшем мире. К счастью, один из двух моих детей еще очень маленький, и он пока не понимает, в какую историю я попал. Я хорошо отношусь к любой критике, но если человек переходит на расовые оскорбления, я этого неприемлю.

В 2019 году такого быть не должно. И чтобы впредь подобного не происходило, без суровых наказаний виновных не обойтись. Я не планирую уезжать из Италии из-за этой истории, ведь Италия — мой дом и через 2 года я смогу получить гражданство. К сожалению, расизм существует и в Бразилии, и в других странах. Мне жаль, что не все понимают, что есть только одна раса — человеческая.

Я простил фаната, который посоветовал мне «играть в зоопарке». Но он должен полностью осознать свою ошибку и понести за нее определенную ответственность.

Ранее «Рома» запретила болельщику посещать стадионы на протяжении трех лет. Такое наказание мужчина получил за то, что оскорблял в социальных сетях Жезуса. Мужчина обращался к темнокожему защитнику в социальных сетях, утверждая, что «тот должен играть в зоопарке».

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