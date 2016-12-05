Жуан Жезус: "Слова Лулича? Такие люди без мозгов и без сердца"

Защитник "Ромы" Жуан Жезус поддержал своего одноклубника Антонио Рюдигера, которого оскорбил игрок "Лацио" Сенад Лулич после римского дерби. "Рома" победила со счетом 2:0, а Лулич после встречи раскритиковал Рюдигера, заявив, что тот "два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом".

– В 2016 году еще случаются подобные неприемлемые инциденты, – написал на своей странице в Instagram Жезус. – Но это проблема тех людей, которые так думают. Это люди без мозгов, без сердца. Не знаю, могу ли даже назвать их людьми.

С бразильцем согласился полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан.

– Нет расизму! – написал Наингголан. – Некоторым людям нужно узнать значение этих слов.

Отметим, что "Лацио" извинился за слова Лулича, которому теперь грозит длительная дисквалификация.