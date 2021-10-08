Жозе Моуринью планирует выиграть с «Ромой» множество трофеев

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем команды. Португалец намерен выиграть множество трофеев с римлянами.

«Любовь к «Роме» — это не только трофеи. Когда я завершу карьеру, тогда и буду думать, сколько я завоевал. На данный момент я думаю только о следующем матче. Сейчас я чувствую себя тренером в гораздо большей степени, чем 10 или 20 лет назад.

Для «Ромы» титулы очень важны. Они как топливо для фанатов. Я сразу осознал, какая любовь к «Роме» есть в городе. Это внутренняя страсть, которая бывает в крови", — цитирует Моуринью Football Italia со ссылкой на Esquire.

После 7 туров серии А «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.