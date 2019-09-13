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Жозе Моуринью: «Роналду — лучший, феномен»

01:46

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду феноменом. По словам португальца, он не удивлен, что игрок все еще играет на высоком уровне.

— В 34 года Роналду все еще на вершине, он играет в топ-команде с высшими амбициями, — цитирует Record Моуринью. — Это парень, который думает только о победах и побитых рекордах. Криштиану — лучший, феномен. Я совсем не удивлен.

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