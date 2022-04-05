Жозе Моуринью рассказал, как изменился в ходе своей карьеры

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих переменах в ходе тренерской карьеры.

«Я изменился как человек, так как многие годы хотел побеждать для себя, и сейчас хочу побед не менее жадно для игроков, которые никогда не выигрывали. Хочу им помочь. Сейчас я больше думаю о болельщиках, которые улыбаются из-за победы любимой команды», — цитирует Моуринью L'Osservatore Romano.

«Рома» в 31 матче набрала 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице серии А. «Милан» возглавляет чемпионат.