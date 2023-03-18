Моуринью: «Лацио» не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор"

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал вылет «Лацио» из Лиги конференций.

«Лацио» не будет играть в третьесортном еврокубке? Вот это позор... Теперь УЕФА придется тратить средства на транспортировку трофея, который мог бы остаться в Риме. Теперь, возможно, титул отправится во Флоренцию", — цитирует Моуринью IFTV.

На данный момент единственным победителем Лиги конференции является «Рома». Римский клуб в 2022 году в финале турнира обыграл «Фейеноорд» со счетом 1:0.