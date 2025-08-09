Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

9 августа, 12:21

Моуринью: «Моя работа в «Роме» подарила мне особый опыт»

Павел Лопатко

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал о своей работе в «Роме».

«Для меня «Рома» была большим удовольствием. Я не хочу сказать, что готовил омлеты без яиц, это было бы неуважением к моим игрокам. Но победа в Лиге конференции и два выхода подряд в финал Лиги Европы, несмотря на все наши проблемы, ограничения финансового фэйр-плей, без возможности подписать игроков... «Рома» — одно из лучших мест работ в моей карьере.

Мне удалось объединить клуб, который не был «Юнайтед», я вернул многих болельщиков, которые покинули «Рому», мы позаботились о том, чтобы имидж бренда «Ромы» был таким, чтобы на стадионе всегда были аншлаги. Моя работа в «Роме» подарила мне особый опыт», — сказал 62-летний португальский специалист в интервью Futebol Total.

Моуринью работал в «Роме» в 2021-2024 годах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Рома
Жозе Моуринью
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ameola

    -----Мне удалось объединить клуб, который не был «Юнайтед» - выборочный перевод?)))) "Мне удалось объединить клуб, который не был единым" - наверное, так следовало бы написать всё же. Или автор решил, что Особенный говорил про МЮ? :laughing: Ну да, "Рома" не была МЮ и не будет им, "Рома" - это "Рома":stuck_out_tongue_winking_eye:

    09.08.2025

    • «Интер» намерен подписать защитника «Дженоа» де Винтера

    Пеллегрини может продолжить карьеру в АПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    2
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    3
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    4
    		 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
    5
    		 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
    6
    		 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
    14
    		 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
    19
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    20
    		 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости