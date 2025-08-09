Моуринью: «Моя работа в «Роме» подарила мне особый опыт»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал о своей работе в «Роме».

«Для меня «Рома» была большим удовольствием. Я не хочу сказать, что готовил омлеты без яиц, это было бы неуважением к моим игрокам. Но победа в Лиге конференции и два выхода подряд в финал Лиги Европы, несмотря на все наши проблемы, ограничения финансового фэйр-плей, без возможности подписать игроков... «Рома» — одно из лучших мест работ в моей карьере.

Мне удалось объединить клуб, который не был «Юнайтед», я вернул многих болельщиков, которые покинули «Рому», мы позаботились о том, чтобы имидж бренда «Ромы» был таким, чтобы на стадионе всегда были аншлаги. Моя работа в «Роме» подарила мне особый опыт», — сказал 62-летний португальский специалист в интервью Futebol Total.

Моуринью работал в «Роме» в 2021-2024 годах.